Löw: "Haben Auge auf ihn" - Hoffnung für Ex-BVB-Star Götze

Essen. Spielt Mario Götze bald wieder für die Nationalmannschaft? Bundestrainer Löw hat den ehemaligen Dortmunder nicht abgeschrieben.

Bundestrainer Joachim Löw hält eine Rückkehr von Mario Götze in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft weiter für möglich. „Im Moment ist Mario nicht im engeren Kreis, aber wir haben ein Auge auf ihn“, sagte Löw dem „Kicker“. Götze hatte am Wochenende mit seinem ersten Doppelpack in der niederländischen Meisterschaft der PSV Eindhoven noch zu einem 3:1-Sieg über Vitesse Arnheim verholfen.

Mehr News und Hintergründe zum BVB

Der 28-Jährige stand vor mehr als drei Jahren zuletzt im Auswahlkader und wurde in seinem 63. Länderspiel beim 2:2 gegen Frankreich am 14. November 2017 eingewechselt. Bei der WM 2014 in Brasilien hatte er im Endspiel das Tor zum 1:0-Erfolg gegen Argentinien erzielt und die DFB-Auswahl zum vierten WM-Titel geschossen.

Darum spielt Ex-BVB-Star Götze nun in Holland

Götze hatte sich im Sommer, nachdem sein Vertrag bei Borussia Dortmund ausgelaufen war, überraschend der PSV Eindhoven angeschlossen. In den Niederlanden wollte er sich abseits des großen Medien-Rummels wieder zurück in die Form vergangener Tage bringen. In neun Partien für PSV kam Götze auf fünf Tore und zwei Vorlagen. In dieser Saison wurde der Rio-Weltmeister allerdings schon dreimal mit Muskelverletzungen außer Gefecht gesetzt. Insgesamt verpasste er 13 Pflichtspiele.

Bereits bei seiner Vorstellung im September sagte Götze, dass er eine Rückkehr in die Nationalmannschaft anstrebe. „Definitiv möchte ich wieder zurück in die Nationalmannschaft“, sagte der offensive Mittelfeldspieler. „Ich bin gerade 28 Jahre alt. Ich habe immer noch große Ambitionen“, erklärte er. Mit Leistungen wie gegen Arnheim am vergangenen Wochenende ist er auf dem besten Weg. (fs/dpa)

Ihr täglicher Sport-Nachrichten-Überblick: Hier kostenlos für den WAZ-Sport-Newsletter anmelden!