Live! Bayern-Trainer Thomas Tuchel über BVB-Krach: "Lassen das ruhen"

München. Thomas Tuchel trifft am Samstag bei seiner Premiere als Trainer des FC Bayern ausgerechnet auf Ex-Klub BVB. Die Bayern-PK heute im Live-Ticker.

Der deutsche Clásico zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund fasziniert Fußball-Deutschland - und die Welt fiebert mit. Laut Deutscher Fußball Liga werden Fans in mehr als 200 der 211 im Weltfußball-Verband FIFA organisierten Länder am Fernseher oder im Internet dabei sein, wenn am Samstag (18.30 Uhr) in der Allianz Arena der FC Bayern München zum 108. Mal in der Bundesliga auf Borussia Dortmund trifft.

Haben Sie schon in unseren WAZ-Podcast reingehört? In fußball inside gibt es jede Woche die neusten Infos zu unseren großen Revierklubs Borussia Dortmund, VfL Bochum, Schalke 04, MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen. Hören Sie jetzt die aktuelle Folge

Für den BVB ist das Duell in München gleich doppelt brisant. Zum einen könnte die Borussia einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen, zum anderen gibt es ein Wiedersehen mit Ex-Trainer Thomas Tuchel, der Julian Nagelsmann beim FC Bayern ausgerechnet vor dem Ligagipfel als Trainer abgelöst hat. Heute wird sich Tuchel den Fragen der Journalisten stellen. Ab 13:30 Uhr sitzt er bei der Bayern-PK auf dem Podium. Wir sind live dabei.

Bayern-PK mit Thomas Tuchel vor dem BVB-Spiel heute im Live-Ticker

13:52 Uhr: Tuchel über seine Person: "Ich bin im Alter ruhiger geworden, aber sicher bin ich noch emotional. Manchmal zieht mich das Spiel einfach rein."

13:50 Uhr: Tuchel: "Ich bin froh, hier die Chance bekommen zu haben. Das hat mir viel Energie gegeben und bereichert mich."

13:47 Uhr: Ein Gespräch mit Julian Nagelsmann hat es nicht gegeben, betont Tuchel. "Ich möchte mir ein eigenes Bild machen und meine eigenen Maßnahmen ergreifen."

13:44 Uhr: Tuchel über Joshua Kimmich: "Es ist ok, dass er sich zum Trainerwechsel geäußert hat. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Er ist auch für mich ein Führungsspieler, ein absoluter Muster-Profi. Er verkörpert alles, wofür Bayern München steht."

13:43 Uhr: Es könne „eine unfaire Aufstellung“ geben, weil er nach so kurzer Zeit mit dem Team „wenig Argumente habe, jemanden draußen zu lassen“.

13:42 Uhr: Tuchel zur Bedeutung des Spiels: "Die Signalwirkung ist allen bewusst, da wollen wir nicht um den heißen Brei herumreden. Bei einem Sieg sind wir nicht Meister, gelingt es nicht, ist es nicht vorbei. Aber es ist klar, wie wichtig die Partie ist."

13:40 Uhr Tuchel über den Trainerwechsel: "Es wollten sich alle zeigen, das ist der positive Effekt eines Trainerwechsels."

13:38 Uhr: Tuchel zu seinem Krach beim BVB: "Wir lassen das ruhen, es ist viele Jahre her. Die Stimmung ist versöhnlich. Als ich mit Paris in Dortmund gespielt habe, bin ich von vielen Leuten umarmt worden. Es ist viel zu lange her, um nachtragend zu sein. Es bringt nichts, noch mal öffentlich den Bodensatz aufzurühren."

13:37 Uhr: Tuchel zu seinem Verhältnis zu Uli Hoeneß: "Er ist immer noch Uli Hoeneß, der Verein ist Uli Hoeneß. Ich habe mit ihm gesprochen und wollte ihm sagen, dass ich alles geben werde, um auf seinen Klub aufzupassen. Das war mir sehr wichtig."

13:35 Uhr: Tuchel zu seiner Ansprache: "Ganz ohne Emotionalität geht es nicht. Wir brauchen eine gute Mischung. Die Mannschaft hat viel Potential, wir wollen aber auch Feuer haben. Im Stadion wird es auf jeden Fall emotional. Die Besonderheit der Tabellensituation ist klar. Die Bedeutung ist uns sehr bewusst. Das wird ein heißes Match"

Bayern-Star Joshua Kimmich hat mit Trainer Thomas Tuchel gesprochen. Foto: firo

13:35 Uhr: "Es war eine unruhige Woche, wir wollten die Spieler nicht überfrachten."

13:34 Uhr: "Wir müssen bei uns bleiben und auf uns schauen. Die Mannschaft kann eine enorme Wucht entwickeln."

13:32 Uhr: Tuchel zur Lage vor dem BVB-Spiel: "Heute konnten wir erstmals mit allen Spielern trainieren. Ich spüre eine Euphorie und viel Vorfreude auf das Spiel."

13:31 Uhr: Auf die erste Frage zur Taktik lacht Tuchel: "Das kann ich natürlich nicht verraten."

13:31 Uhr: Hallo aus München. Die Bayern-PK mit Thomas Tuchel beginnt.

Thomas Tuchel und BVB-Boss Hans-Joachim Watzke verbindet ein kompliziertes Verhältnis. Eine Doku über den Anschlag auf die BVB-Mannschaft 2017 bietet neue Einblicke.

Auch vor dem spannendsten Bundesliga-Gipfel seit vielen Jahren am Samstag gilt das Verhältnis der Alphatiere als kompliziert - trotz einer Aussprache. Watzke und Tuchel haben sich nach dem Bombenanschlag auf die BVB-Mannschaft vor sechs Jahren entzweit: Eine sehenswerte Sky-Doku (ab 10. April), die dem SID vorliegt, bietet neue, teils dramatische Einblicke.

Mehr BVB-News

„Ich glaube, da ist zwischen dem Trainer und mir einiges kaputtgegangen“, erzählt Watzke darin, er fährt sich nachdenklich übers Gesicht. „Das wäre wahrscheinlich sonst nicht zur Trennung im Sommer gekommen. Zu glauben, dass so eine Zäsur nichts auslöst...“, sagt er - und lässt diesen Satz auslaufen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB