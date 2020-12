Live! Terzic-Debüt läuft nach Plan - BVB führt

Bremen. Youssoufa Moukoko gibt beim Spiel seines BVB in Bremen sein Startelfdebüt. Verfolgen Sie die Partie bei uns im Live-Ticker.

Es wird ernst für Edin Terzic. Der neue Trainer von Borussia Dortmund bestreitet bei Werder Bremen sein erstes Pflichtspiel als Hauptverantwortlicher. Für den 38-Jährigen zweifelsohne ein besonderer Tag. Gleiches wird wohl für den 16-jährigen Youssoufa Moukoko gelten. Der Deutsch-Kameruner steht heute erstmals in der Startelf eines Bundesligaspiels.

Er soll den verletzten Top-Torjäger Erling Haaland (Muskelfaserriss) ersetzen und in der Offensive für die nötige Durchschlagskraft sorgen. Diese nämlich fehlte dem BVB in den vergangenen Wochen – speziell bei der blamablen 1:5-Niederlage gegen den VfB Stuttgart. Wichtig ist Terzic, dass seine Mannschaft „eine Reaktion zeigt“, wie er am Montag auf einer Pressekonferenz betont hatte.

Emre Can beim BVB nur auf der Bank

Nur zwei Tage nach seiner Beförderung zum Chef sollte man taktisch deshalb keine riesigen Veränderungen erwarten. Stattdessen soll sich seine Mannschaft auf die Stärken der Vergangenheit besinnen, wie er erklärt hat. Was die Formation angeht, setzt Terzic womöglich auf ein 4-2-3-1 mit Mateu Morey, Mats Hummels, Manuel Akanji und Raphael Guerreiro in der Viererkette vor Torwart Roman Bürki. Die Doppelsechs bilden Jude Bellingham und Axel Witsel. Davor wirbeln Jadon Sancho, Giovanni Reyna und Marco Reus. Für Tore soll Moukoko sorgen.

Unter anderem Emre Can und Dan-Axel Zagadou sitzen dementsprechend zunächst auf er Ersatzbank. Speziell für Führungsspieler Can ist das eine ungewohnte Situation.

So spielt der BVB in Bremen: Bürki - Morey, Hummels, Akanji, Guerreiro - Bellingham, Witsel - Sancho, Reyna, Reus - Moukoko

Werder Bremen - Borussia Dortmund

