Live! 1:0! Kann der BVB die Führung in Wolfsburg ausbauen?

Wolfsburg. Im Endspiel um die Champions League kann der BVB auf einen prominenten Rückkehrer setzen. Ein anderer Leistungsträger aber muss ersetzt werden.

Für alle Fans von Borussia Dortmund gab es schon vor Anpfiff der Bundesliga-Auswärtspartie beim VfL Wolfsburg am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) eine gute Nachricht: Jadon Sancho kehrt zurück in die Startaufstellung. Der Dribbelkünstler und zweitgefährlichste Dortmunder Angreifer hatte in neun Pflichtspielen gefehlt, weil sich seine Muskelverletzung als ziemlich hartnäckig entpuppte. Beim 2:0-Sieg gegen Union Berlin am Mittwoch aber wurde er erstmals wieder eingewechselt und spielte gut 30 Minuten. „Jadon sprühte vor Freude, vor Leichtigkeit, vor Energie“, schwärmte BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl danach im Gespräch mit dieser Redaktion. „Er lag sechs Wochen auf der Massagebank, jetzt wurde er losgelassen. Das konnte man ihm ansehen. Er bereichert unser Spiel. Er verändert unser Spiel. Und er wird auch jetzt in der Endphase für uns ein ganz wichtiger Spieler sein.“

Zunächst soll er dies nun in Wolfsburg unter Beweis stellen – und kaschieren helfen, dass ein wichtiger Akteur fehlt: Abwehrchef Mats Hummels ist gelbgesperrt, seinen Platz in der Innenverteidigung neben Manuel Akanji übernimmt erwartungsgemäß Emre Can. Flankiert werden sie rechts von Routinier Lukasz Piszczek und links von Raphael Guerreiro, das Tor hütet Marwin Hitz.

Thomas Delaney kehrt zurück

Im Mittelfeld setzt Trainer Edin Terzic auf Mahmoud Dahoud und Jude Bellingham im Zentrum. Davor und auf den Außenbahnen sollen neben Sancho Kapitän Marco Reus und Giovanni Reyna wirbeln, im Sturmzentrum läuft Erling Haaland auf. Einen Rückkehrer gibt es auch auf der Ersatzbank: Thomas Delaney kehrt nach überwundenen Achillessehnenproblemen in den Kader zurück. Außerdem sitzen dort Ersatztorhüter Roman Bürki, Mateu Morey, Thorgan Hazard, Nico Schulz, Julian Brandt, Reinier, Thomas Meinier und Steffen Tigges.

Der BVB ist in Wolfsburg zum Siegen verdammt, um noch eine Chance auf einen Champions-League-Platz zu haben, das weiß auch Trainer Terzic. „Es ist definitiv ein Endspiel, weil Wolfsburg bei einem Sieg gegen uns auf acht Punkte weg und dann schwer einzuholen wäre“, sagt er, macht aber eine Einschränkung: „Trotzdem wäre es dann noch möglich, Platz vier zu erreichen – je nachdem, wie Frankfurt spielt.“ Dennoch: Ohne eigenen Sieg in Wolfsburg wären auch die Chancen, die Frankfurter einzuholen, deutlich geschrumpft. Der BVB Hat es in Wolfsburg in der Hand, den Rückstand auf zwei Punkte zu verringern – und er sollte diese Chance tunlichst nutzen.

Hier geht es zum Live-Ticker VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund