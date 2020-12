Live! Haaland verletzt - BVB muss gegen Lazio umbauen

Dortmund. Der BVB muss gegen Lazio Rom auf den verletzten Erling Haaland verzichten. Auch andere Details der Aufstellung überraschen.

Schlechte Nachrichten für Borussia Dortmund vor dem Champions-League-Spiel am Mittwochabend gegen Lazio Rom: Der BVB muss ohne seinen Topstürmer Erling Haaland antreten. Der Norweger hatte sich im Abschlusstraining einen Muskelfaserriss zugezogen – damit droht ihm eine wochenlange Pause.

BVB-Trainer Lucien Favre verzichtet auf einen echten Stürmer als Ersatz, die Rolle im Angriff teilen sich Kapitän Marco Reus, Thorgan Hazard und Giovanni Reyna. Das heißt auch: Das 16-jährige Toptalent Youssoufa Moukoko muss weiter auf sein Startelf-Debüt warten.

Dafür steht der 20-jährige Mateu Morey erstmals in der Champions League von Beginn an auf dem Platz, der Spanier ersetzt den verletzten Thomas Meunier. Er läuft dabei als Schienenspieler neben einer Dreierkette auf, Favre entscheidet sich also für eine zusätzliche Absicherung in der Defensive. Diese Dreierkette bilden Lukasz Piszczek, Mats Hummels und Manuel Akanji, auf der linken Seite läuft Raphael Guerreiro auf. Das Mittelfeldzentrum besetzen Jude Bellingham und Thomas Delaney.

BVB: Jadon Sancho nur auf der Bank

Das bedeutet auch: Für Jadon Sancho und Axel Witsel ist nur Platz auf der Bank. Dort finden sich neben Moukoko auch die Ersatztorhüter Marwin Hitz und Luca Unbehaun sowie Mahmoud Dahoud, Nico Schulz, Julian Brandt, Felix Passlack und – das ist die gute Nachricht aus Dortmunder Sicht – Dan-Axel Zagadou ein. Der Innenverteidiger ist damit nach monatelanger Verletzungspause endlich wieder verfügbar – an dem Tag, an dem der BVB einen enormen personellen Rückschlag hinnehmen musste. Denn Haaland ist aktuell der Spieler im Kader, der sich am wenigsten ersetzen lässt.

Dass der BVB auf Meunier würde verzichten müssen, war schon am Vortag klar gewesen, der Belgier leidet an einer Wadenverletzung – und hatte ebenso beim Abschlusstraining gefehlt wie Emre Can, der einen Schlag abbekommen und daher Probleme am Sprunggelenk hat. In seinem Fall hofft der BVB, dass er am Samstag bei Eintracht Frankfurt (15.390 Uhr/Sky) wieder zur Verfügung steht, bei Meunier dürfte es länger dauern.

Hier geht's zum Live-Ticker