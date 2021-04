Live! Fehlpass von BVB-Profi Can - Manchester City eiskalt

Manchester Im Champion-League-Viertelfinale tritt Borussia Dortmund bei Manchester City an - und geht gleich in Rückstand. Der Live-Ticker zum Spiel.

BVB-Trainer Edin Terzic setzt im Champions-League-Viertelfinale überraschend auf den erst 19-jährigen Ansgar Knauff. Er darf in der Offensive gemeinsam mit Kapitän Marco Reus und Erling Haaland versuchen, gegen die derzeit vielleicht beste Mannschaft der Welt Torgefahr zu erzeugen. In der Defensive verteidigt Manuel Akanji neben Mats Hummels in der Innenverteidigung. Im Mittelfeld sollen an diesem Dienstag (21 Uhr/DAZN) Mahmoud Dahoud, Jude Bellingham und Emre Can die Räume verdichten, Bälle erobern.

Die Dortmunder müssen gegen Manchester bereit sein, in vielen Phasen zu leiden. Denn die Elf von Trainer Pep Guardiola verfügt über die Fähigkeiten, den Gegner in der eigenen Spielhälfte einzuschnüren, ihm kaum dem Ball zu überlassen. (las)

So spielt der BVB

Hitz – Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro – Dahoud – Can, Bellingham – Reus, Knauff – Haaland

Hier geht es zum Live-Ticker für das Spiel Manchester City gegen BVB