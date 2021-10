Live! VAR nimmt Kölner Führungstreffer beim BVB zurück

Dortmund. Borussia Dortmund will gegen Köln den nächsten Heimsieg in der Bundesliga einfahren. Trainer Rose muss weiter improvisieren – gerade im Sturm.

Borussia Dortmund startet ohne Donyell Malen ins Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln (ab 15.30 Uhr): Der 30-Millionen-Euro-Neuzugang, der unter der Woche wegen eines Magen-Darm-Infekts fehlte, sitzt zunächst nur auf der Bank – ebenso wie Youssoufa Moukoko, der nach längerer Verletzungspause in den Kader zurückkehrt.

Ganz vorne spielt also Thorgan Hazard, der auch erst kürzlich aus einer Verletzungspause zurückkehrte, am Dienstag beim 2:0-Sieg im DFB-Pokal gegen den 1. FC Heidenheim aber mit einem Doppelpack Argumente für sich sammelte. Unterstützt wird er von Marco Reus und Julian Brandt. Die Flügel besetzen Thomas Meunier rechts und Marius Wolf links, im Mittelfeldzentrum sollen Axel Witsel und Jude Bellingham für Spielkontrolle sorgen.

BVB-Dreierkette mit Akanji, Hummels und Pongracic

In der Abwehr hat sich Trainer Marco Rose erneut für eine Dreierkette aus Manuel Akanji, Mats Hummels und Marin Pongracic entschieden, das Tor hütet Gregor Kobel – der unter der Woche ebenfalls angeschlagen pausierte.

Auf der Bank sitzen neben Malen und Moukoko Ersatztorhüter Marwin Hitz, Reinier, Steffen Tigges, Felix Passlack, Ansgar Knauff, Lennard Maloney und Antonios Papadopoulos. Nach wie vor plagen den BVB große Verletzungssorgen, gleich neun Spieler fehlen verletzt oder sind angeschlagen. Jüngster Eintrag auf der Verletztenliste: Nationalspieler Emre Can, der wegen einer Muskelverletzung erst wieder Mitte November wird eingreifen können. Außerdem fehlen Erling Haaland, Mateu Morey, Raphael Guerreiro, Nico Schulz, Giovanni Reyna, Soumaila Coulibaly und Mahmoud Dahoud – der aber in der kommenden Woche wieder dabei sein könnte. Dan-Axel Zagadou ist theoretisch einsatzbereit, wird aber praktisch erst langsam wieder herangeführt, nachdem er lange mit einer Knieverletzung ausfiel: Er sammelt heute bei der U23 des BVB in der 3. Liga bei Viktoria Berlin Spielpraxis.

