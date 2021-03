LIVE! Delaney beim BVB zurück - Sieben Neue bei Gladbach

Mönchengladbach. Beim DFB-Pokalspiel zwischen Gladbach und dem BVB steht Marco Rose im Mittelpunkt. Er setzt auf Rotation - ganz anders als Terzic.

Rotation ist weiterhin kein Thema, das großgeschrieben wird bei Borussia Dortmund: Im DFB-Pokal-Viertelfinale bei Borussia Mönchengladbach (20.45 Uhr/ARD und Sky) nimmt Trainer Edin Terzic eine einzige Änderung gegenüber dem Bundesligaspiel gegen Arminia Bielefeld (3:0) vor: Thomas Delaney kehrt nach überwundener Krankheit in die Startaufstellung zurück, Giovanni Reyna rückt auf die Bank. Im Tor gibt es keinen erneuten Wechsel. Terzic setzt also weiter auf Marwin Hitz statt Roman Bürki und hat auch eine Entscheidung für den Rest der Saison getroffen.

Nachdem Gladbach beim 4:2-Sieg in der Liga gegen den BVB das Zentrum dominiert hatte, setzt Terzic in diesem wichtigen Bereich des Spiels auf geballte Stärke: Neben Delaney sollen auch Mahmoud Dahoud und Jude Bellingham dafür zuständig sein, einerseits die Angriffe des Gegners einzubremsen, andererseits das Dortmunder Spiel aufzubauen.

Bei Gladbach steht Sippel im Tor

Bei Gladbach rückt – wieder einmal – Marco Rose in den Blickpunkt: Der Fohlen-Trainer trifft auf seinen künftigen Klub. Rose, dessen Mannschaft seit Bekanntgabe seines Wechsels im kommenden Sommer drei Pflichtspiele in Serie verlor, hat im Vergleich zur Partie bei RB Leipzig (2:3) am vergangenen Samstag gleich sieben Änderungen in seiner Startelf vorgenommen.

Statt Stammkraft Yann Sommer steht Tobias Sippel beim Duell im Borussia-Park im Tor. Der Ersatztorhüter hatte auch in den vorherigen drei Pokalpartien dieser Saison den Vorzug erhalten. Zurück in der Startformation sind auch Rechtsverteidiger Stefan Lainer, Linksverteidiger Ramy Bensebaini die defensiven Mittelfeldspieler Christoph Kramer und Florian Neuhaus sowie die Offensivkräfte Lars Stindl und Alassane Pléa. Jordan Beyer, Oscar Wendt, Valentino Lazaro, Denis Zakaria, Hannes Wolf und Breel Embolo sitzen diesmal zunächst auf der Bank.

So spielen sie:

Gladbach: Sippel - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Neuhaus, Kramer - Hofmann, Stindl, Thuram – Pléa

BVB: Hitz – Morey, Can, Hummels, Guerreiro – Dahoud, Delaney, Bellingham – Sancho, Reus – Haalandsd

Hier geht es zum Live-Ticker:

Ihr täglicher Sport-Nachrichten-Überblick: Hier kostenlos für den WAZ-Sport-Newsletter anmelden!