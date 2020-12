In Nyon werden heute die Achtefinal-Paarungen der Champions League ausgelost.

Champions League Live! Das sind die Gegner von BVB und Gladbach in der Champions League

Essen. Es werden die Gegner von Borussia Dortmund und Mönchengladbach im Achtefinale gesucht. Die Champions-League-Auslosung im Live-Ticker.

Die vier deutschen Vertreter um Cup-Verteidiger FC Bayern blicken voller Spannung nach Nyon, wo am Montag (12.00 Uhr) die Gegner im Achtelfinale der Champions League ausgelost werden. Die Hinspiele finden am 15./16. und 23./24. Februar statt, die Rückspiele am 9./10. und 16./17. März. Die Münchner haben wie Borussia Dortmund im entscheidenden Spiel Heimrecht. Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig spielen erst zu Hause und dann auswärts.

Die Gruppensieger treffen im Achtelfinale der Champions League auf einen Gruppenzweiten. Duelle zweier Mannschaft aus demselben Verband sind nicht erlaubt. Demnach wird es noch kein deutsches Duell im Achtelfinale geben. Gleiches gilt für Paarungen aus der Gruppenphase. Der BVB dürfte somit nicht gegen Lazio Rom spielen. Damit ergeben sich für Borussia Dortmund und Gladbach folgende mögliche Gegner.

Borussia Dortmund

Atletico Madrid, FC Porto, FC Sevilla, FC Barcelona, Atalanta Bergamo

Borussia Mönchengladbach

Manchester City, FC Liverpool, Paris St. Germain, FC Chelsea, Juventus

Alle Achtelfinal-Paarungen im Überblick: