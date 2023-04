Live! Das sagt BVB-Trainer Terzic vor dem Union-Topspiel

Dortmund kämpft gegen Union Berlin darum, nach den Pleiten in München und Leipzig nicht völlig den Faden zu verlieren und auf Schalke und Bochum warten Duelle gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf. Deswegen gibt es bei uns diesmal die volle Ladung Erstligafußball im Ruhrgebiet. Am Start sind dafür der stellvertretende Sportchef Andreas Berten, BVB-Experte Christian Woop und Moderator Timo Düngen.

Dortmund. Nach zwei bitteren Niederlagen muss Borussia Dortmund gegen Union Berlin dringend wieder punkten. Edin Terzic spricht auf der Pressekonferenz.

Was für eine bittere Woche für Borussia Dortmund: Zuerst verlor die Mannschaft von Edin Terzic das Topspiel beim FC Bayern München mit 2:4 und gab die Tabellenführung in der Bundesliga auch wieder an den Rekordmeister ab. Am Mittwoch platzte dann eine weitere Titelhoffnung nach dem Ausscheiden in der Champions League: Der BVB unterlag im DFB-Pokal 0:2 bei RB Leipzig und zeigte dabei eine desaströse Leistung, die wieder einmal die Frage nach den Führungsspielern aufwarf. Spieler und Verantwortliche zeigten sich nach dem Auftritt entsetzt.

Der BVB tanzt somit nur noch auf einer Hochzeit. Und wenn dort die Meisterschaft nicht schnell ebenfalls abgehakt werden soll, dann müssen die Schwarz-Gelben im nächsten Spitzenspiel am Samstag (15.30 Uhr) dringend eine Reaktion zeigen. Gegner ist Union Berlin, der als Tabellendritter den Dortmundern im Nacken sitzt und bei einem Sieg sogar am BVB vorbeiziehen würde. Die Köpenicker schieden ebenfalls unter der Woche aus dem Pokal aus, waren bei der 0:2-Niederlage bei Eintracht Frankfurt auch recht chancenlos. Vor dem Spiel gegen Union spricht BVB-Coach Terzic über die anstehende Partie auf der Pressekonferenz.

Live: Die Pressekonferenz von Borussia Dortmund mit Edin Terzic

13:04 Uhr: Kann man die letzten Tage sacken lassen? "Wir müssen versuchen, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Wir kriegen von allen Seiten berechtigterweise auf die Fresse, das fühlt sich etwas an, wie die letzte Woche vor der WM-Pause. Da haben wir bewiesen, aus dieser Phase gestärkt hervorzukommen. Es gibt eine Ausgangslage in der Bundesliga, wir sind nur zwei Punkte hinter der Spitze, aber auch nur zwei Punkte vor Union Berlin. Die Ausgangslage bleibt gut, sie hätte besser sein können. Jetzt geht es darum, dass uns die Ausgangslage nicht helfen wird, wenn wir so auftreten wie zuletzt. Wir müssen wieder an die Leistung anknüpfen, die uns dahin geführt hat, dass wir überhaupt darüber sprechen können."

13:02 Uhr: Terzic hat die Spieler nach dem Leipzig-Spiel deutlich in die Pflicht genommen. Was waren die Themen seit Leipzig? "Was mir wichtig ist, bei all dem, was ich gesagt habe, habe ich immer 'wir' gesagt. Ich beziehe mich und das Trainerteam komplett ein. Es waren zwei sehr schwache Auftritte. In München muss man das noch etwas differenzierter betrachten, aber in Leipzig war es eine absolute Nicht-Leistung, ein katastrophaler Auftritt. Das fühlte sich nicht gut an, das nochmal zu sehen. Es fällt schwer, dass wir das abhaken wollen. Das war eine riesige Chance, es sollte Richtung Berlin gehen. Wir haben gesagt, dass es extrem enttäuschend gewesen ist und das werden wir uns heute auch noch einmal anschauen. Wir müssen daraus lernen, damit es nicht nochmal passiert."

13:01 Uhr: Die Woche verlief bescheiden mit den Pleiten in München und Leipzig. Wie wichtig ist nun das Union-Spiel? "Es ist ein extrem wichtiges Spiel", sagt Terzic. "Auch nach zwei Siegen wäre es das gewesen. Wenn man die letzten beiden Leistungen sieht, müssen wir morgen ein ganz anderes Gesicht zeigen, um im letzten Wettbewerb weiter eine Chance zu haben. Wir müssen damit heute schon anfangen im Training. Wir führen nochmal viele Gespräche."

13 Uhr: Los geht's.

11:40 Uhr: Hallo zusammen aus Dortmund. Um 13 Uhr beginnt die Pressekonferenz des BVB vor dem Heimspiel gegen Union Berlin. Wir tickern die wichtigsten Aussagen von Trainer Edin Terzic hier.

