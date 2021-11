Live! Das sagt BVB-Trainer Rose vor dem Ajax-Spiel

Dortmund. In Amsterdam erlebte der BVB eine bittere Champions-League-Pleite, Gelingt beim Spiel in Dortmund die Revanche?

Im Amsterdam musste der BVB beim 0:4 die höchste Niederlage in seiner Champions-League-Historie hinnehmen. Deshalb haben sich die Dortmunder für das zweite Duell mit den Niederländern am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) viel vorgenommen. Zumindest die Statistik verheißt Gutes. Keines seiner vergangenen zehn Gruppen-Heimspiele hat der BVB verloren. Das sagen die Verantwortlichen des BVB auf der Pressekonferenz am Tag vor dem Spiel. (fs)

Die Pressekonferenz im Live-Ticker

19:28 Uhr. Nach gut 20 Minuten ist die Pressekonferenz vorbei.

13:26 Uhr: Jetzt will ein Kollege wissen, wie es zu den "vielen Muskelverletzungen" beim BVB kommt. Die Frage bezieht sich vor allem auf Erling Haaland und Emre Can: Rose weist zurück, dass es an der Belastungssteuerung liegen könne, auch die medizinische Abteilung treffe keine Schuld. Es sein lediglich individuelle Probleme. "Es gibt kein Muster bei den Verletzungen."

13:23 Uhr: Marco Rose will nicht sagen, ob die die Mannschaft und er mit Wut im Bauch ins Rückspiel gehen würden. Die Frage sei einzig gestellt, "um eine Schlagzeile zu produzieren".

13:21 Uhr: Mats Hummels und Marco Rose weisen zurück, dass das Ergebnis vom Hinspiel noch eine Rolle spiele. Hummels ergänzt, dass man lerne, vergangene Spiele auszublenden.

13:18 Uhr: Mats Hummels ergänzt: Ajax hat viele gute offensive Spieler. Die ganze Art wie die nach vorne spielen ist sehr gut, sehr erfolgsorientert.

13:15 Uhr: Zum Gegner sagt Marco Rose: Gegen Ajax geht es darum zu erkennen, dass eine sehr spielstarke Mannschaft kommt. Dann musst du auch mal ertragen, dass die ein paar Minuten den Ball haben. Dann geht es darum, in den richtigen Situationen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Beim Hinspiel haben die uns ganz schön leiden lassen. Das sah nicht schön aus.

13:12 Uhr: Ein niederländischer Kollege möchte wissen, ob der BVB gegen Ajax schmutzig spielen muss. Rose entgegnet, dass es darum gehe, die Bälle immer sauber gewinnen solle, aber dass Fußball natürlich ein Zweikampfspiel sein. "Am Ende soll man natürlich schmutzige Trikots einpacken."

13:11 Uhr: Auf den Zustand seines Knies angefragt, sagt Mats Hummels, dass sich das in die richtige Richtung bewege. Er sei schmerzfrei und das Leistungsniveau stimme auch

13:10 Uhr: Rose sagt, dass keiner ausfällt, aber auch keiner dazukommt. Es sollen aber möglicherweise U23-Spieler dazukommen.

13.05 Uhr: Neben Marco Rose sitzt auch Mats Hummels auf dem Podium

12:50 Uhr: Der Beginn der Pressekonferenz ist für 13 Uhr angekündigt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB