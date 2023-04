Live! Das sagt BVB-Trainer Edin Terzic vor Frankfurt-Spiel

Dortmund. Nach dem späten Schock beim VfB Stuttgart bereitet sich Borussia Dortmund nun auf Eintracht Frankfurt vor. Edin Terzic spricht auf der PK.

Schock verdaut? Das 3:3 beim VfB Stuttgart hatte vergangene Woche Spuren hinterlassen bei den Verantwortlichen von Borussia Dortmund. 2:0 führte der BVB, war über eine Halbzeit in Überzahl, doch ließ den Abstiegskandidaten wieder ins Spiel kommen. Als es schien, dass die Schwarz-Gelben durch den 3:2-Treffer in der Nachspielzeit noch den Kopf aus der Schlinge ziehen könnten, kassierte die Borussia sogar noch das 3:3 - und verpasste es, nach Punkten mit Spitzenreiter Bayern München gleichzuziehen. In einer denkwürdigen Pressekonferenz ließ BVB-Trainer Edin Terzic nach dem Spiel seinen Frust freien Lauf und holte zum Rundumschlag gegen die eigene Mannschaft aus.

Sechs Spiele haben die Dortmunder nun noch die Chance, an den Bayern vorbeizuziehen und die Deutsche Meisterschaft zu feiern. Weitere Ausrutscher sollten tunlichst vermieden werden. An diesem Samstag (18.30 Uhr) steht erst einmal die Partie gegen Eintracht Frankfurt auf dem Programm. In der Liga schwächelt der amtierende Europa-League-Sieger gegenwärtig, seit sieben Spielen wartet die Eintracht auf einen Sieg. Terzic spricht heute auf der Pressekonferenz der Borussia über die anstehende Begegnung. Wir tickern die Aussagen ab 12.30 Uhr live.

Live! Das sagt BVB-Trainer Edin Terzic vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt

11 Uhr: Guten Morgen. Vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt steigt ab 12.30 Uhr die Pressekonferenz bei Borussia Dortmund mit Trainer Edin Terzic. Wir tickern hier die wichtigsten Aussagen live.

