Live! BVB will mit Sieg gegen Frankfurt Anschluss halten

Der BVB trifft am Mittwochabend in der Champions League auf Newcastle United. 3000 Dortmunder Fans sind nach England mitgereist. Unser Reporter Marian Laske schildert seine Eindrücke vor Ort.

Frankfurt. Der BVB will nach den Siegen in den vergangenen Wochen auch bei Eintracht Frankfurt nachlegen. Das Spiel im Live-Ticker.

Borussia Dortmund spielt nicht immer schön in diesen Wochen, siegt aber zuverlässig. Am Sonntagnachmittag will Trainer Edin Terzic diese Serie mit seiner Mannschaft auch bei der formstarken Eintracht aus Frankfurt fortführen.

Der BVB steht in der Bundesliga nach den Samstagsspielen auf Rang fünf. Mit einem Sieg gegen die Eintracht wäre man wieder punktgleich mit dem FC Bayern. „Es geht darum, dass wir das, was wir uns hart erarbeitet haben, fortführen“, sagte BVB-Trainer Edin Terzic am Samstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Eintracht.

Eintracht Frankfurt - BVB: Das Spiel im Live-Ticker

Doch der BVB bangt vor dem Spiel gegen Frankfurt um gleich drei wichtige Spieler: Julian Ryerson und Julian Brandt verpassten schon das Spiel unter der Woche in der Champions League gegen Newcastle United. In der Partie verletzte sich dann auch noch Kapitän Emre Can. Alle drei Spieler hatten noch nicht wieder mit der Mannschaft trainiert und in Dortmund wolle man kein Risiko eingehen, hieß es. Schließlich steht schon am Mittwoch das Achtelfinale im DFB-Pokal und am nächsten Samstag das Topspiel gegen den FC Bayern an.

BVB: Wiedersehen mit Mario Götze

Am Sonntag kommt es aber erst einmal zu einem Wiedersehen mit Mario Götze, der laut BVB-Trainer Terzic seine beste Zeit in Dortmund hatte. Das Gegenteil will der WM-Siegtorschütze von 2014 nun in Frankfurt beweisen. Sein Auftritt in der Conference League gegen HJK Helsinki war jedenfalls schon wieder beeindruckend. "Ich kann versprechen, dass er noch stärker wird als gegen Helsinki", warnte Frankfurt-Trainer Dino Toppmöller die Dortmunder Mannschaft.

