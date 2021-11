Live! BVB gegen Stuttgart wieder mit Guerreiro

Dortmund. Der BVB kann gegen den VfB Stuttgart wieder auf Raphael Guerreiro zurückgreifen. Doch viele Stars fehlen noch immer. Die Partie im Live-Ticker

Borussia Dortmunds Trainer Marco Rose kann sich im Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstagnachmittag über einen hochkarätigen Rückkehrer freuen: Raphael Guerreiro hat seinen Muskelfaserriss überwunden und steht gleich wieder in der Startelf. Emre Can, der seit Saisonbeginn immer wieder wegen Muskelbeschwerden klagte, und Mahmoud Dahoud sitzen immerhin wieder auf der Bank. Dahoud hatte wegen einer Innenbanddehnung im Knie monatelang gefehlt – auch weil zu dieser Blessur noch eine gereizte Sehne hinzugekommen war.

Hier geht es zum Live-Ticker:

Dennoch hat sich die Personallage beim BVB noch nicht wirklich entspannt, auf der Ersatzbank sitzen nur acht statt der eigentlich erlaubten neun Spieler. Marius Wolf fehlt weiterhin wegen einer Oberschenkelverletzung, Nico Schulz wegen eines Muskelfaserrisses und Youssoufa Moukoko, der heute seinen 17. Geburtstag feiert, mit einer Augenentzündung. Giovanni Reyna (Muskelverletzung) und Erling Haaland (Probleme mit dem Hüftbeuger) sollen ohnehin erst mittelfristig zurückkehren.

BVB kehrt zur Viererkette zurück

Und so hat Trainer Rose weiterhin keinen gewaltigen Entscheidungsspielraum. Immerhin hat er nun dank Guerreiros Rückkehr das Personal, um zur von ihm und der Mannschaft favorisierten Viererkette zurückzukehren. Vor Gregor Kobel agieren Rechtsverteidiger Thomas Meunier, innen Manuel Akanji und Mats Hummels und links der Rückkehrer Guerreiro. Im Mittelfeldzentrum laufen Axel Witsel, Jude Bellingham und Julian Brandt auf, die offensive Reihe bilden Marco Reus, Thorgan Hazard und Donyell Malen. Der Niederländer bekommt also eine weitere Bewährungschance als Haaland-Vertreter – und beim BVCB hofft man, dass er endlich jenes Potenzial abruft, das ihn 30 Millionen Euro teuer machte.

Auf der Bank sitzen neben Can und Dahoud Ersatztorhüter Marwin Hitz, Reinier, Steffen Tigges, Felix Passlack, Marin Pongracic und Ansgar Knauff. Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou ist nach langwieriger Knieverletzung zwar zurück im Training, soll aber weiterhin langsam herangeführt werden und zunächst in der U23 Spielpraxis sammeln.

Die Startaufstellungen:

Dortmund: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel - Bellingham, Brandt, - Reus, Malen, Hazard.

Stuttgart: Florian Müller - Mavropanos, Anton, Ito, - Massimo, Karazor, Sosa - Endo, Mangala - Förster, Coulibaly

