Live! BVB überrascht gegen Ajax mit Tigges in der Startelf

Borussia Dortmund geht mit einer überraschenden Startaufstellung ins Champions-League-Spiel gegen Ajax Amsterdam: Im Sturmzentrum beginnt U23-Kapitän Steffen Tigges als Ersatz für den verletzten Torjäger Erling Haaland. Tiges hatte am Samstag beim 2:0-Sieg gegen den 1. FC Köln als Einwechselspieler ein Tor erzielt. „Tiggi ist der Spielertyp, der Erling am ehesten ersetzen kann“, hatte BVB-Trainer Marco Rose danach gesagt. Dass er aber gegen Ajax auf den 23-Jährigen in der Startelf setzt und den 30-Millionen-Zugang Donyell Malen weiterhin auf der Bank belässt, war so nicht zwingend zu erwarten.

Auch weiter hinten stellt Rose um: Vor Torhüter Gregor Kobel agiert diesmal eine Viererkette aus Thomas Meunier, Manuel Akanji und Aushilfs-Linksverteidiger Marius Wolf. Marin Pongracic muss auf die Bank weichen. Davor agieren Axel Witsel, Jude Bellingham und Julian Brandt in der Zentrale. Den Mittelstürmer Tigges unterstützen Marco Reus und Thorgan Hazard.

Zagadou-Comeback gegen Ajax möglich

Auf der Bank sitzen neben Malen und Pongracic Ersatztorhüter Marwin Hitz, der von einer Knieverletzung genesene Dan-Axel Zagadou, Youssoufa Moukoko, Reinier, Felix Passlack, Ansgar Knauff und Tobias Raschl. Zagadou hatte am Wochenende bei der U23 Spielpraxis gesammelt, rund eine Stunde gespielt – und könnte je nach Spielverlauf erstmals seit langer Zeit auch wieder Pflichtspielminuten bei den Profis sammeln. Dies zumindest hatte Rose zuvor in Aussicht gestellt.

Was der BVB-Trainer außerdem angekündigt hatte: einen ganz anderen Auftritt als im Hinspiel, als Dortmund in Amsterdam 0:4 unterging. Das ist auch dringend nötig: Bei einer weiteren Niederlage gegen die Niederländer droht dem BVB in Lissabon gegen Sporting ein Endspiel um Platz zwei und damit ums Weiterkommen. Diese Ausgangslage will man tunlichst vermeiden, ein Sieg oder zumindest ein Punkt gegen Ajax ist also Pflicht.

So spielt der BVB: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Wolf - Brandt, Witsel, Bellingham - Hazard, Reus - Tigges

