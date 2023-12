Wieder einmal hat der BVB bewiesen, dass er offenbar zwei Gesichter hat. National hat die Borussia ihre Saisonziele fast schon komplett aus den Augen verloren, in der Championsleague wurde aufgetrumpft. Und jeder stellt sich die Frage, warum läuft es in der Bundesliga nicht wie in der Königsklasse? Auch auf Schalke stellt man sich die Frage, warum die Mannschaft nicht immer ihr Können abruft. Oder sind die Schalker nach zwei Siegen in Folge endlich auf dem richtigen Weg? Unsere Experten, BVB-Reporter Christian Woop und Schalke-Reporter Andreas Ernst, diskutieren mit zusammen mit Moderator Timo Düngen darüber. Viel Spaß!

Dortmund. Vor dem Spiel gegen den FC Augsburg am Samstag sprach BVB-Trainer Edin Terzic über Stimmung und Personal bei Borussia Dortmund.

In der Champions League hat sich Borussia Dortmund blendend geschlagen, die vermeintliche Todesgruppe wurde als Erster abgeschlossen. Die Stimmung könnte prächtig sein beim BVB - ist sie aber nicht. In der Bundesliga schwanken die Leistungen der Dortmunder, und auch das Aus im DFB-Pokal ließ immer wieder kritische Stimmen laut werden. Der Gruppensieg festigt nun vor allem die Position von Trainer Edin Terzic.

An diesem Samstag geht es ab 15.30 Uhr gegen den FC Augsburg. Wie ist die Lage, wer spielt? Ab 12.30 Uhr spricht Terzic heute auf der BVB-Pressekonferenz. Alles Wichtige wird hier zu lesen sein.

Die BVB-PK im Live-Ticker

12.32 Uhr: BVB-Trainer Edin Terzic begrüßt die anwesenden Journalisten.

12:33 Uhr: Zum Personal: Mats Hummels ist gesperrt (Rote Karte gegen Leipzig), auch von den Langzeitverletzten wird keiner zurückkehren.

BVB-Trainer Edin Terzic. Foto: Bernd Thissen / DPA Images

12:34 Uhr: Es gibt drei persoelle Fragezeichen: Marcel Sabiter hatte zuletzt Wadenprobleme und war auch erkältet. Karim Adeyemi hatte gegen PSG einen Schlag aufs Sprunggelenk bekommen. „Wir müssen abwarten, ob er heute die Einheit komplett absolvieren kann“!, sagt Terzic. Bei Salih Özcan muss man nach einem Schlag auf die Hüfte ebenfalls das Training abwarten.

12:36 Uhr: Der Gruppensieg in der Champions League hat neues Selbetvertrauen gegeben. Terzic: „Wir haben gezeigt, zu was wir in der Lage sind. Das ist der klare Auftrag für Samstag und kommenden Dienstag.“

12:38 Uhr: Terzic nimmt Niklas Süle in Schutz, nachdem dieser zuletzt ja häufioger wieder kritisiert wurde. Unter anderem hatte Mehmet Scholl empfohlen, Süle solle doch das „dritte Frühstück weglassen“. Terzic kann darüber nicht lachen. „Niklas Süle ist ein herausragender Innenverteidiger. Er hat gezeigt, wie wichtig er für uns sein kann“, sagt der BVB-Trainer mit ernstem Gesichtsausdruck.

12:39 Uhr: Der BVB will die guten Leistungen aus der Champions League endlich auch wieder in der Bundesliga abrufen. „Das ist der klare Auftrag, dass wir viele gute Dinge in die nächsten Liga-Spiele einfließen lasen, die extrem wichtig sind“, sagt Terzic. Er nannte aber auch das 2:3 in Unterzahl gegen RB Leipzig zuletzt als vorbildhaft.

12:40 Uhr: Zu Gegner FC Augsburg sagt Terzic: „Augsburg hat nach dem Trainerwechsel einen guten Start erwischt und sich stabilisiert. Für uns geht es morgen um drei ganz wichtige Punkte.“

„Jeder weiß, worum es geht. Wir wissen, dass es nicht leicht wird, aber das klare Ziel sind drei Punkte“, sagte Terzic und benennt einen „Sechs-Punkte-Plan“, in den er das Heimspiel gegen den FSV Mainz am 19. Dezember einbezieht.

12:42 Uhr: Terzic spricht über Karim Adeyemi und warum er ihn gerne morgen dabei hätte: „Es steckt so viel Potenzial in Karim. Unsere Aufgabe ist es nun, dieses Potzenzial in Qualität umzuwandeln. Es wäre gut, wenn er uns morgen zur Verfügung stehen würde.“

Dortmunds Julian Ryerson. Foto: Marius Becker / DPA Images

12:43 Uhr: Nachs der Knieverletzung Anfang des Monats beim Pokal-Aus des BVB gegen Stuttgart gibt es ein kleines Update zu Verteidiger Julian Ryerson. Terzic: „Ihm geht es den Umständen entsprechend, aber er würde gerade lieber mit uns auf dem Platz stehen statt in der Reha zu schufften. Gerade ist er in Norwegen bei seiner Familie und verbringt dort ein paar Tage, weil man in der jetzigen Phase auch nicht viel machen kann. Das tut ihm gut. Nächste Woche ist er wieder hier und setzt die Reha fort. Ich bin mir sicher: Er kommt schneller zurück als anfangs angenommen.“

12:45 Uhr: Über eine baldige Rückkehr von Mateu Morey: „Er ist unser größter Kämpfer in der Mannschaft. Er ist nah dran und konnte zuletzt schon im Kader dabei sein. Jetzt arbeiten wir am Rhythmus und der Sicherheit.“

12:46 Uhr: Die PK ist beendet.

