Live!BVB führt dank Füllkrug zur Pause, aber Newcastle kommt

Dortmund. Borussia Dortmund will gegen Newcastle United die Pleite gegen den FC Bayern wettmachen. Ein Sieg wäre fürs Weiterkommen wichtig. Der Live-Ticker

Nach dem Spitzenspiel ist vor dem Spitzenspiel: Am Dienstagabend empfängt Borussia Dortmund den Premier-League-Klub Newcastle United am 4. Spieltag der Gruppenphase in der Champions League (18.45 Uhr). Ein Sieg ist für den BVB im Kampf ums Weiterkommen fast unerlässlich.

Das Hinspiel vor zwei Wochen im Nordosten Englands gewann der BVB knapp mit 1:0 und zeigte dabei die wohl beste Saisonleistung. Mit einer Wiederholung im Heimspiel könnte der BVB einen wichtigen Schritt Richtung Achtelfinale machen. Doch die Stimmungslage ist nach dem 0:4 gegen den FC Bayern am Wochenende in Dortmund eine andere.

BVB gegen Newcastle United: Der Live-Ticker zum Spiel

Doch von der Partie will sich im Verein niemand entmutigen lassen. „Wir sind bereit für ein weiteres offenes Spiel, wir kennen ihr hohes Pressing, gerade nach dem Start. Sie hatten gegen uns zudem noch gute Chance am Ende. Wir müssen über die gesamte Spieldauer fokussiert bleiben“, sagte BVB-Trainer Edin Terzic am Montag.

Terzic verändert seine Startelf gegenüber dem Bayern-Spiel auf drei Positionen. Niklas Süle beginnt für Marius Wolf, Felix Nmecha für Marco Reus und Karim Adeyemi für Donyell Malen. Der BVB empfängt am vierten Gruppenspieltag der Champions League Newcastle United, der Sieger hat gute Aussichten, das Achtelfinale zu erreichen.

Die Dortmunder Viererkette bilden Süle, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck und Julian Ryerson, davor spielen Salih Özcan und Marcel Sabitzer, die offensiven Momente verspricht sich Terzic von Adeyemi, Nmecha, Julian Brandt und Niclas Füllkrug. Kapitän Emre Can fehlt weiterhin aufgrund einer Oberschenkelverletzung.

Bei Gegner Newcastle United fällt der ehemalige Dortmunder Angreifer Alexander Isak verletzt aus.

So spielt der BVB: Kobel – Süle, Hummels, Schlotterbeck, Ryerson – Özcan, Sabitzer – Brandt, Nmecha, Adeyemi – Füllkrug.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB