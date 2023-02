Live! BVB-Trainer Edin Terzic spricht über Werder-Spiel

Dortmund. Borussia Dortmund hat in 2023 jedes Pflichtspiel gewonnen. An Werder Bremen hat der BVB aber keine guten Erinnerungen. Das sagt Edin Terzic.

Edin Terzic hat dieser Tage gut lachen: Seine Mannschaft Borussia Dortmund hält sich im Jahr 2023 schadlos und hat alle fünf Pflichtspiele gewonnen. Nach vier Bundesliga-Siegen folgte am Mittwoch der Viertelfinal-Einzug im DFB-Pokal durch den 2:1-Erfolg bei Nachbar VfL Bochum. Sein Team hat reichlich Selbstvertrauen getankt, um auch das Champions-League-Spiel gegen den FC Chelsea (15. Februar) in Angriff zu nehmen.

Zuvor steht am Samstag aber noch Alltag in der Bundesliga an. Die Schwarz-Gelben sind zu Gast bei Aufsteiger Werder Bremen - und an diesen Kontrahenten haben die Dortmunder nun wirklich keine guten Erinnerungen. Denn das denkwürdige Hinspiel steckt sicherlich noch bei einigen Akteuren im Kopf: Der BVB sah wie der sichere Sieger aus, als er nach 89 Minuten vor heimischer Kulisse 2:0 führte. Doch dann spielte sich Werder in einen Rausch, Dortmund verlor den Faden und die Partie - Werder triumphierte 3:2. Wie sich Terzic an das Spiel erinnert und was er diesmal erwartet, darüber spricht er ab 12 Uhr in der Pressekonferenz.

Die Pressekonferenz von Edin Terzic vor dem Spiel von Borussia Dortmund bei Werder Bremen

12 Uhr: Los geht's.

11:10 Uhr: Hallo zusammen. Edin Terzic spricht heute über die kommende Partie gegen Werder Bremen. Los geht es in unserem Ticker ab 12 Uhr.

