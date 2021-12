Live! BVB startet mit Erling Haaland gegen Bayern München

Dortmund. Topspiel in der Fußball-Bundesliga! Der BVB trifft auf den FC Bayern München. Dortmund setzt auf seinen Star-Stürmer Haaland. Der Live-Ticker.

Der beste Torjäger ist wieder an Bord: Erling Haaland steht bei Borussia Dortmund in der Startelf für das Topspiel gegen den FC Bayern am Samstagabend. Der Mittelstürmer hatte wochenlang wegen einer Muskelverletzung gefehlt, war aber am vergangenen Wochenende beim 3:1-Sieg beim VfL Wolfsburg schon wieder eingewechselt worden und hatte prompt ein Tor erzielt. Für den Norweger muss Donyell Malen weichen, der 30-Millionen-Neuzugang sitzt erst einmal auf der Bank.

Anders als in den Vorwochen kann BVB-Trainer Marco Rose fast seine Wunschelf auf den Platz schicken: Nur noch Giovanni Reyna fehlt, weil er nach langer Verletzungspause noch Trainingsrückstand hat. Im Tor steht wie gewohnt Gregor Kobel, die Innenverteidigung bilden Mats Hummels und Manuel Akaji, den unter der Woche einige Problemchen plagten, der aber rechtzeitig fit wurde. Rechtsverteidiger ist Thomas Meunier, links agiert Raphael Guerreiro.

BVB-Trainer Rose setzt auf massiven Mittelfeld-Block

Im Mittelfeld setzt Rose auf einen massiven Block im Zentrum, den Emre Can, Jude Bellingham, dessen Einsatz ebenfalls fraglich gewesen war, und Mahmoud Dahoud bilden sollen. Etwas weiter vorne kümmern sich Julian Brandt und Marco Reus um die Zulieferdienste für Haaland.

Auf der Bank sitzen neben Malen Ersatztorhüter Marwin Hitz, Dan-Axel Zagadou, Nico Schulz, Reinier, Steffen Tigges, Axel Witsel, Marin Pongracic und Marius Wolf.

