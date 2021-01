Live! BVB startet mit Brandt und Bellingham - Reyna fehlt

Dortmund. Gegen Mainz will der BVB an die starke Leistung aus Leipzig anknüpfen. Terzic verändert sein Team auf vier Positionen. Der Live-Ticker.

Am 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga trifft Borussia Dortmund auf den Tabellenletzten Mainz 05 – und BVB-Trainer Edin Terzic überrascht mit vier Änderung in der Anfangsformation im Vergleich zum 3:1-Sieg in Leipzig. So starten etwa Julian Brandt, Jude Bellingham und Dan-Axel Zagadou.

Im zentralen Mittelfeld ersetzt Emre Can erwartungsgemäß den verletzten Axel Witsel. Mit einem Riss der Achillessehne fällt der Belgier voraussichtlich den Rest der Saison aus. Neben Can spielt Bellingham in der Zentrale. Der zuletzt formstarke Thomas Delaney sitzt deshalb nur auf der Ersatzbank.

Gleiches gilt für Innenverteidiger Manuel Akanji. Anstelle des Schweizers startet Dan-Axel Zagadou neben Abwehrchef Mats Hummels. Ebenfalls neu in der Startelf: Julian Brandt. Der deutsche Nationalspieler ersetzt Giovanni Reyna im offensiven Mittelfeld. Der US-Amerikaner fällt mit einem Racheninfekt aus. Neben Brandt starten wie gewohnt Jadon Sancho, Marco Reus und Erling Haaland in der Offensive.

Etwas überraschend: Trotz der Verletzung von Axel Witsel steht Mittelfeldmann Mahmoud Dahoud nicht im Spieltagskader. Zum wiederholten Mal. Schon beim 3:1-Sieg des BVB in Leipzig war kein Platz für den Nationalspieler. Unter Edin Terzic wartet Dahoud noch immer auf seinen ersten Einsatz für den BVB.

Erneut in den Kader hat es allerdings der U23-Stürmer Steffen Tigges geschafft. Mit Youssoufa Moukoko sitzt zudem ein weiterer Angreifer auf der Ersatzbank. Der BVB wäre also gerüstet, sofern Top-Torjäger Erling Haaland eine Pause benötigt:

So startet der BVB gegen Mainz:

Bürki - Meunier, Hummels, Zagadou, Guerreiro - Can, Bellingham - Sancho, Reus, Brandt - Haaland

Aufstellung Mainz 05:

Zentner - Mwene, Bell, Hack, Niakhaté - Barreiro, Latza - Öztunali, Quaison, Boëtius - Burkardt

Hier geht es zum Live-Ticker: