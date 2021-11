Live! Leipzig macht Druck - Kobel hält die Null für den BVB

Leipzig. Der BVB leidet weiter an massiven Personalsorgen, das zeigt auch die Aufstellung bei RB Leipzig – in die ein teurer Neuzugang zurückkehrt.

Borussia Dortmunds Trainer Marco Rose nimmt nach der 1:3-Niederlage am Mittwoch in der Champions League nur ganz moderate Änderungen an seiner Startelf, tauscht lediglich auf zwei Positionen – und auf einer davon gezwungenermaßen: Für den verletzten Marius Wolf rückt Marin Pongracic in die Mannschaft, was zur Folge hat, dass der BVB wieder auf eine Dreierkette in der Abwehr setzt. Im Angriff ersetzt 30-Millionen-Euro-Neuzugang Donyell Malen U23-Kapitän Steffen Tigges.

Ansonsten setzt Rose auf bewährte Kräfte: Das Tor hütet Gregor Kobel, neben Pongracic laufen Mats Hummels und Manuel Akanji in der Innenverteidigung auf. Den rechten Flügel beackert Thomas Meunier, den linken Thorgan Hazard. In der Mittelfeldzentrale spielen Axel Witsel und Jude Bellingham, Stürmer Donyell Malen wird offensiv von Marco Reus und Julian Brandt unterstützt.

Auf der Erdsatzbank sitzen neben Tigges der zweite Torhüter Marwin Hitz sowie Dan-Axel Zagadou, Youssoufa Moukoko, Reinier, Felix Passlack, Ansgar Knauff und Antonios Papadopoulos. Acht Spieler also, und damit einer weniger als erlaubt – so eng ist die Personalsituation aktuell. Das ist auch ein wesentlicher Grund, warum Zagadou dabei ist.

In seinem Fall hatte das Trainerteam zunächst erwogen, ihn wieder bei der U23 Spielpraxis sammeln zu lassen. Wegen der prekären Personalsituation aber wird der Innenverteidiger auf der Ersatzbank gebraucht – obwohl er noch keine Option über 90 Minuten ist. Für Zagadou, wegen einer langwierigen Knieverletzung einen besonders gründlichen Formaufbau braucht, soll in der anstehenden Länderspielphase ein Textspiel für Dortmunds U23 arrangiert werden, an dem der Franzose dann teilnehmen würde, um weitere Spielpraxis zu sammeln.

Die Verletztenliste ist weiter lang beim BVB. Sie umfasst als prominentesten Namen Erling Haaland (Oberschenkelverletzung), zudem Giovanni Reyna, dem wegen diverser Muskelprobleme sogar das Hinrundenaus droht. Außerdem fehlt Mahmoud Dahoud, dessen Heilungsverlauf sich wegen einer entzündeten Sehne verzögert – und außerdem Raphael Guerreiro, Nico Schulz (beide Muskelfaserriss), Marius Wolf (Oberschenkelverletzung), Emre Can (Muskelverletzung), Mateu Morey (Reha nach Knie-OP). Die wiedergenesenen Soumaila Coulibaly, Nnamdi Collins und Abdoulaye Kamara sollen zunächst in der U19 oder der U23 Spielpraxis sammeln und langsam wieder an die erste Mannschaft herangeführt werden.

Hier geht es zum Live-Ticker:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB