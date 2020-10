Live-Ticker Live! Per Strafstoß - Sancho erlöst den BVB

Dortmund. Der BVB ist gegen Zenit St. Petersburg zum Siegen verdammt. Trainer Favre setzt auf Kapitän Reus – und eine Überraschung.

Rotation ist in diesen Tagen eines der am häufigsten benutzten Wörter bei Borussia Dortmund. Kein Wunder, das Champions-League-Spiel gegen Zenit Sankt Petersburg ist bereits das vierte Spiel in nur zwölf Tagen. Gegen den Tabellendritten der russischen Liga setzt BVB-Trainer Lucien Favre aber auf eine höchst übersichtliche Rotation, gegenüber dem Derby gegen Schalke gibt es nur zwei Änderungen: Thomas Delaney und Julian Brandt müssen auf die Bank, dafür spielen Kapitän Marco Reus und Passmaschine Axel Witsel.

Einigermaßen überraschend behält Mahmoud Dahoud seinen Platz in der Startelf. Der Mittelfeldspieler hatte gegen Schalke zwar einen seiner besseren Auftritte gezeigt, war zuletzt aber nur selten erste Wahl. Nun erhält er eine Bewährungschance in der Königsklasse.

BVB setzt im Tor erneut auf Roman Bürki

Im Tor spielt erneut Roman Bürki, womit Trainer Favre die Torwartdiskussion faktisch beendet, die er zuletzt lange hatte laufen lassen, indem er ein klares Bekenntnis zu seiner Nummer eins vermieden hatte. Davor setzt Favre erneut auf eine Viererkette: Rechts verteidigt Thomas Meunier, links Raphael Guerreiro, dazwischen Manuel Akanji und Mats Hummels. Im Mittelfeldzentrum spielen Mahmoud Dahoud und Axel Witsel, davor sollen Jadon Sancho rechts, Giovanni Reyna links und Reus im Zentrum wirbeln. Für die Tore soll wie gehabt Erling Haaland sorgen.

Auf der Bank sitzen neben Delaney und Brandt Ersatztorhüter Marwin Hitz, Mateu Morey, Thorgan Hazard, Jude Bellingham, Reinier, Lukasz Piszczek, Felix Passlack und Tobias Raschl.

Der BVB ist gegen Zenit zum Siegen verdammt, nachdem er die Auftaktpartie in die Gruppenphase bei Lazio Rom verloren hatte. Die Qualifikation für die K.o.-Runde ist nicht nur sportlicher Anspruch, sondern in Zeiten hoher Verluste durch die Corona-Krise auch finanziell enorm wichtig. Noch ist das Selbstbewusstsein groß: „Ich habe überhaupt keine Angst, dass wir die Qualifikation nicht schaffen“, sagte Delaney am Tag vor dem Spiel.​

