Live! BVB startet bei Sporting mit Reinier - Rose überrascht

Lissabon. In der Champions League geht es für den BVB gegen Sporting um alles. Mit einem Sieg kann das Achtelfinale gebucht werden. Der Live-Ticker.

Überraschung in der Startaufstellung bei Borussia Dortmund vor dem Champions-League-Spiel bei Sporting Lissabon: Trainer Marco Rose befördert Reinier in die Startelf, um Thorgan Hazard zu ersetzen – der wegen eines positiven Corona-Tests ausfällt. Der Brasilianer war bislang in Dortmund nur äußerst sporadisch zum Einsatz gekommen, nun soll er helfen, im vorgezogenen Endspiel um Platz zwei das Weiterkommen zu sichern. Der rotgesperrte Mats Hummels wird durch Marin Pongracic vertreten.

Ansonsten setzt Rose auf jene Mannschaft, die am Samstag in der Bundesliga 2:1 gegen den VfB Stuttgart gewann: Gregor Kobel hütet das Tor, Manuel Akanji agiert neben Pongracic in der Innenverteidigung, Thomas Meunier als Rechts- und Raphael Guerreiro als Linksverteidiger.

Davor besetzt Axel Witsel das zentrale Mittelfeld und Jude Bellingham sowie Julian Brandt die Halbräume. Um die Offensive sollen sich neben Reinier vor allem Marco Reus und Donyell Malen kümmern.

Auf der Bank ergibt sich ein Kuriosum: Neben Ersatztorhüter Marwin Hitz sitzt Silas Ostrzinski als zweiter Schlussman. Der 18-Jährige hatte am Nachmittag mit der U19 ind er Youth League gegen Sporting gespielt und 2:3 verloren. Weil die Torhüter Luca Unbehaun (Handverletzung) und Roman Bürki (Magenprobleme) fehlen, muss er nun auch bei den Profis ran. Zwar war auch Jan-Pascal Reckert mit nach Lissabon geflogen, damit beim BVB-Abschlusstraining drei Torhüter dabei sein konnten – darf aber gegen Sporting nicht zum Einsatz kommen. Denn der BVB hatte ihn nicht für den Champions-League-Kader gemeldet und über die B-Liste für junge Talente aus dem Klub hätte er nicht nachrücken dürfen, weil er mit 24 deutlich zu alt ist.

Außerdem sitzen auf der Bank Dan-Axel Zagadou, Mahmoud Dahoud, Emre Can, Nico Schulz, Steffen Tigges, Felix Passlack und Ansgar Knauff – und damit ein Spieler weniger als erlaubt. Denn noch immer muss Rose auf zahlreiche Spieler verzichten: Zuletzt hatte sich Hazard wegen eines positiven Coronatests abmelden müssen, die Hoffnung auf eine Rückkehr von Youssoufa Moukoko (Augenentzündung) hatte sich ebenso zerschlagen. Außerdem fehlen Erling Haaland, Marius Wolf, Giovanni Reyna (alle Muskelverletzung) und Mateu Morey (Knieverletzung) – und Hummels ist rotgesperrt. (sing)

Hier geht's zum Live-Ticker:

