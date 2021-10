LIVE! BVB spielt wieder mit Erling Haaland im Sturm

Dortmund. Der BVB empfängt den FSV Mainz und erwartet über 60.000 Fans. Die Dortmunder können an die Tabellenspitze springen. Die Partie im Live-Ticker!

Aufatmen beim BVB: Torjäger Erling Haaland hat seine Oberschenkelprobleme überwunden und steht am Samstagnachmittag im Bundesligaspiel gegen Mainz 05 wieder zur Verfügung – nachdem er die vier zurückliegenden Pflichtspiele verpasst hatte, weil er im Training das Knie von Mats Hummels abbekommen hatte. Auch Manuel Akanji hat seine Adduktorenprobleme erwartungsgemäß im Griff und kann auflaufen, ebenso Thomas Meunier, der sich auf Länderspielreise mit der belgischen Nationalmannschaft am Zeh verletzt hatte.

Damit muss BVB-Trainer Marco Rose deutlich weniger improvisieren als so oft in der jüngeren Vergangenheit: Gregor Kobel steht wie gehabt im Tor, die Abwehrreihe bilden Meunier, Akanji, Mats Hummels und Nico Schulz, der den verletzten Raphael Guerreiro vertritt. Die Raute im Mittelfeld bilden als Sechser Emre Can, der nach langer Verletzungspause erstmals wieder ind er Startelf steht. Die Halbpositionen besetzen Jude Bellingham und Julian Brandt, als Spielmacher läuft Kapitän Marco Reus auf. Im Sturm wird Haaland unterstützt von Donyell Malen, dem Neuzugang, der zuletzt immer besser in Fahrt kam.

Nur acht BVB-Spieler sitzen auf der Bank

Auf der Bank sitzen Ersatztorhüter Marwin Hitz, Thorgan Hazard, Reinier, Axel Witsel, Felix Passlack, Marin Pongracic, Ansgar Knauff und Marius Wolf – also nur acht Spieler statt der erlaubten neun. Der BVB hat nämlich weiterhin eine veritable Verletztenliste zu beklagen: Youssoufa Moukoko und Guerreiro kehrten vorzeitig mit Muskelfaserrissen von ihren Länderspielreisen zurück. Auch Giovanni Reyna fehlt mit einer Muskelverletzung, Mahmoud Dahoud wegen einer Innenband-Überdehnung.

Hinzu kommen die Langzeitverletzten Mateu Morey, Soumaila Coulibaly, Dan-Axel Zagadou und Mateu Morey, die allesamt in der Reha sind – Zagadou inzwischen sogar im Mannschaftstraining. Bis er allerdings spielbereit ist, wird es noch einige Wochen dauern. (sing)

So spielt der BVB: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Schulz - Bellingham, Can, Brandt - Reus - Malen, Haaland.

