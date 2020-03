LIVE! BVB spielt ohne Sancho - Gladbach ohne Thuram

Mönchengladbach. Topspiel in der Bundesliga: Borussia Mönchengladbach empfängt den BVB. Wer gewinnt? Verfolgen Sie die Partie in unserem Live-Ticker.

Überraschung in der Startelf von Borussia Dortmund im Bundesligaspiel bei Borussia Mönchengladbach: Der beste Dortmunder Scorer Jadon Sancho sitzt erst einmal nur auf der Bank, weil er sich nicht hundertprozentig fit und etwas schlapp fühlt. Stattdessen rückt Erling Haaland wieder in die Startelf, nachdem er beim 1:0-Sieg gegen den SC Freiburg zunächst geschont worden war. Haaland hatte im Laufe der Woche mit dem Training aussetzen müssen, ebenso Mario Götze, Thomas Delaney und Julian Brandt. Nun aber ist er rechtzeitig fit, ebenso wie Brandt, der mit ihm in der Startelf steht. Götze sitzt zumindest auf der Bank.

Ansonsten lässt Favre seine Startelf unverändert. Das bedeutet: Roman Bürki steht im Tor, davor verteidigt erneut die Dreierkette aus Lukasz Piszczek, Mats Hummels und Dan-Axel Zagadou. Die Flügel besetzen Achraf Hakimi und Raphael Guerreiro, den Angriff komplettiert neben Haaland und Brandt Thorgan Hazaard.

Auf der Bank sitzen neben Götze und Sancho Ersatztorhüter Marwin Hitz, Mahmoud Dahoud, Nico Schulz, Manuel Akanji, Leonardo Balerdi, Marcel Schmelzer und Giovanni Reyna.

Gladbach-Stürmer Thuram sitzt gegen den BVB auf der Bank

Gladbachs Trainer Marco Rose hat nach dem 3:2-Sieg beim FC Augsburg zwei Änderungen in seiner Startelf vorgenommen: Mittelfeldspieler Christoph Kramer und Stürmer Alassane Pléa spielen von Beginn an, Angreifer Marcus Thuram und Defensivmann Tobias Strobl sitzen dafür zunächst auf der Ersatzbank.

Im Tor steht natürlich Yann Sommer. Die rechte Abwehrseite besetzt wie gewohnt Stefan Lainer, die linke Ramy Bensebaini. Ex-BVB-Profi Matthias Ginter und Nico Elvedi bilden das Innenverteidiger-Duo.

Im defensiven Mittelfeld kommen Florian Neuhaus und Denis Zakaria zum Einsatz. Im Offensivbereich sollen der Ex-Dortmunder Jonas Hofmann, Kapitän Lars Stindl und Pléa für Torgefahr sorgen.

BVB-Kapitän Marco Reus fehlt auch in Gladbach

Noch immer keine Option für die BVB-Startaufstellung ist Kapitän Marco Reus. Der Angreifer laboriert noch immer an einer Muskelverletzung an den Adduktoren, ein genauer Zeitpunkt für die Rückkehr ins Mannschaftstraining kann bislang nicht genannt werden. Immerhin konnte Reus im Laufe der Woche in der Athletikhalle individuell trainieren. Mit seinen Kollegen dürfte dies frühestens in der Länderspielpause wieder etwas werden, die Partien gegen Paris Saint-Germain in der Champions League, das Derby gegen Schalke 04 und auch das Duell mit dem VfL Wolfsburg kommen wohl zu früh.​

Hier geht es zum Gladbach-BVB-Ticker: