LIVE! Der BVB dominiert - doch noch hält Hertha die Null

Dortmund. Im Kampf um die Königsklasse braucht der BVB gegen Hertha BSC einen Sieg. Dabei helfen soll unter anderem Julian Brandt. Der Live-Ticker.

Vier Tage nach dem Viertelfinaleinzug in der Champions League gegen den FC Sevilla (2:2) ist Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga im Kampf um die Europapokal-Plätze gegen Hertha BSC gefordert. Es geht um Rang vier, der zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigt.

Nach dem 5:0-Erfolg des VfL Wolfsburg am Nachmittag gegen den Tabellenletzten Schalke 04 sind die Westfalen unter Zugzwang. Neun Punkte beträgt der Rückstand auf die Niedersachsen (3.). Die Viertplatzierte Frankfurter Eintracht gastiert am Sonntag bei RB Leipzig (2.).

BVB-Trainer Edin Terzic hat im Vergleich zum Sevilla-Spiel eine Änderung in der Startformation vorgenommen. Nationalspieler Julian Brandt rückt für den Dänen Thomas Delaney in die erste Elf. Die Viererkette bleibt mit Nico Schulz, Mats Hummels, Emre Can und Mateu Morey unverändert. Innenverteidiger Manuel Akanji war erst am Freitag nach einer Muskelverletzung ins Mannschaftstraining eingestiegen. Für ihn kommt ein Einsatz noch zu früh - genauso wie für Linksverteidiger Raphael Guerreiro (muskuläre Probleme).

Vor der Abwehrreihe bilden Mahmoud Dahoud und Jude Bellingham die Doppel-Sechs, davor spielen Brandt, Kapitän Marco Reus und Thorgan Hazard. Als Option von der Bank steht US-Nationalspieler Giovanni Reyna nach überstandenen muskulären Problemen wieder parat. Wie immer trotz zuletzt hoher Belastung im Sturmzentrum: Erling Haaland. Weil Steffen Tigges am Mittag für Dortmunds U23 in der Regionalliga bei Rot-Weiß Ahlen (1:1) im Einsatz war, könnte Top-Talent Youssoufa Moukoko (auf der Bank) auf einige Spielminuten kommen.

Bei Hertha BSC fehlt weiterhin Rio-Weltmeister Sami Khedira verletzt. Auch Matheus Cunha, im Hinspiel beim 2:5 zweimaliger Torschütze, fällt aus.

So spielt der BVB gegen Hertha BSC:

Hitz - Schulz, Hummels, Can, Morey - Dahoud, Bellingham - Brandt, Reus, Hazard - Haaland.

Hier geht es zum Live-Ticker: