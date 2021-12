LIVE! Malen trifft - BVB führt mit 1:0 gegen Besiktas

Dortmund. Im sportlich bedeutungslosen Spiel gegen Besiktas nimmt der BVB viele Wechsel vor. In der Defensive gibt es den nächsten Rückschlag. Der Ticker!

Trainer Marco Rose von Borussia Dortmund rotiert im Champions-League-Spiel gegen Besiktas Istanbul ordentlich durch – kann aber wegen der noch immer nicht ganz entspannten Personalsituation die Belastung nicht so sehr verteilen, wie er es gerne würde. Denn aktuell haben sich die Torhüter Marwin Hitz (Achillessehnenprobleme) und Roman Bürki (Sprunggelenksverletzung) sowie Manuel Akanji (Knie-OP) verletzt abgemeldet – der Abwehrspieler dürfte bis Jahresende fehlen. Immerhin: Torjäger Erling Haaland bekommt nach langer Verletzungspause und aufreibendem Einsatz gegen Bayern München eine Verschnaufpause und sitzt erst einmal auf der Bank.

Und so ist es eine Art B-plus-Elf, die Rose im sportlich bedeutungslosen letzten Gruppenspiel auf den Platz schickt: Gregor Kobel hütet das Tor, weil sämtliche Ersatzleute verletzt fehlen. In der Innenverteidigung steht Dan-Axel Zagadou erstmals seit monatelanger Verletzungspause in der Startelf. Daneben verteidigt Mats Hummels, die defensiven Außenpositionen besetzen rechts Thomas Meunier und links Raphael Guerreiro. Im Mittelfeld laufen Axel Witsel, Mahmoud Dahoud und Dauerbrenner Jude Bellingham auf, dem mangels Alternativ erneut keine Pause gegönnt werden kann. Vorne tragen Marius Wolf, Marco Reus und Donyell Malen die Verantwortung fürs Offensivspiel.

BVB mit U19-Torhüter auf der Ersatzbank

Auf der Bank sitzen neben Haaland als Ersatztorhüter Silas Ostrzinski aus der U19, Marin Pongracic, Felix Passlack, Ansgar Knauff, Reinier, Steffen Tigges und Raphael Guerreiro. Emre Can brummt nach seiner Roten Karte bei Sporting Lissabon eine Sperre ab.

