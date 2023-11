Live! BVB-PK mit Edin Terzic vor dem Spiel in Stuttgart

Dortmund. Der BVB steht nach der 0:4-Klatsche gegen die Bayern vor einer schweren Aufgabe: Es geht zum VfB Stuttgart. Die BVB-PK mit Edin Terzic im Ticker.

Borussia Dortmund konnte sehr schnell Wiedergutmachung betreiben. Auf das bittere 0:4 am Samstag gegen den FC Bayern folgte in der Champions League eine erstaunliche Reaktion. Newcastle United wurde am Dienstag mit 2:0 bezwungen. In der Hammergruppe eroberte der BVB Platz eins. „Ich bin sehr zufrieden, dass wir nicht in ein Loch gefallen sind und uns in dieser Saison durch eine schlechte Phase vieles versauen“, sagte der zum „Man of the Match“ gewählte Torschütze Julian Brandt (79.) voller Hoffnung auf eine ähnlich reife Leistung der Borussia im nächsten Bundesliga-Kraftakt am Samstag beim punktgleichen Tabellennachbarn VfB Stuttgart.

In Stuttgart wird sich zeigen, ob das 0:4 gegen die Bayern wirklich nur ein einmaliger Blackout des BVB war und der Tabellenvierte auch in der Bundesliga wieder in die Spur findet. Nationalspieler Brandt klang zuversichtlicher als noch am vergangenen Wochenende: „Wenn wir jetzt noch das Spiel am Samstag beim VfB ziehen, sind wir überall noch gut dabei - auch wenn die Leverkusener mit sieben Punkten schon ein gutes Stück weit weg sind.“ Wie geht der BVB diese Aufgabe an und wie sieht es personell bei den Dortmundern aus? Diesen Fragen wird sich BVB-Trainer Edin Terzic heute bei der Pressekonferenz stellen. Ab 12:30 Uhr sitzt der Dortmunder Trainer auf dem Podium. Wir sind live dabei.

BVB-PK mit Trainer Edin Terzic heute im Live-Ticker

