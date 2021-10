Live! BVB-PK: Dan-Axel Zagadou gegen Ajax wieder Kader

Dortmund. Der BVB spielt am Dienstag in der Champions League bei Ajax Amsterdam. Dortmund hat mit Personalproblemen zu kämpfen. Die PK im Live-Ticker.

Mit seinen beiden Toren zum 3:1 gegen Mainz stellt Angreifer Erling Haaland gleich bei seinem Comeback mal wieder unter Beweis, wie wichtig er für Borussia Dortmund ist. Der derzeit gute Lauf des Teams macht Mut für das nächste Champions-League-Spiel am Dienstag bei Ajax Amsterdam (21 Uhr, Amazon Prime). Gegen die starken Niederländer könnte es in der Königsklasse in der Abschlussrechnung um den Gruppensieg gehen. Vor der Abreise am Montag stellen sich BVB-Trainer Marco Rose und Mittelfeldspieler Julian Brandt den Fragen der Journalisten. Die PK aus Dortmund gibt es hier im Live-Ticker.

Ajax Amsterdam - BVB: Die PK vor dem Spiel:

13:16 Uhr: Julian Brandt: "Ich habe bei dieser Truppe das Gefühl, dass in dieser Saison sehr viel möglich ist."

13:12: Rose zum Personal: "Wir können Dan-Axel Zagadou morgen erstmals wieder mit in den Kader nehmen, das freut uns sehr! Das ist kein Durchbruch, aber er ist fit, wir können ihn so Schritt für Schritt heranführen. Sonst sind keine Verletzten dazugekommen. Auch Steffen Tigges ist wieder dabei."

13:10: Rose über Ajax: "Wir haben großen Respekt vor Ajax, das ist eine geölte Maschine. Wir erwarten sie sehr aggressiv. Aber wir wollen sie fordern und ein offenes Spiel draus machen."

13:09: Marco Rose ergänzt: "Es ist schön, dass wir so einen jungen Spieler haben, der schon mit den Besten konkurriert. Er wird sicher einige Einzel-Titel gewinnen. Aber er ist ein Typ, der sich mehr für den Erfolg des Teams interessiert. Wenn ich bei der BallondOr-Wahl eine Stimme hätte, würde ich sie sicher Erling geben."

13:07: Julian Brandt über Erling Haaland, der für den Ballon d‘Or nominiert ist: "Wenn wir nur über Stürmer reden, gehört er für mich zu den Top 3 der Welt. Er hat sich sehr verbessert. Ich habe ihn Beginn seiner Zeit in Dortmund köpfen gesehen. Ich glaube, das konnte ich zu dem Zeitpunkt besser. Aber daran hat er sehr gearbeitet. Er ist ein guter Typ, auch vom Kopf her. Für ihn ist alles offen."

13:05: Rose über den Gegner Ajax: "Wir werden wenig Zeit haben, wenn wir den Ball haben und müssen schnell spielen. Wir müssen aber auch Ballbesitzphasen haben, um Ruhe ins Spiel zu bekommen. Dann müssen wir aber aufmerksam sein, denn Ajax ist gut gegen den Ball und schaltet dann sehr schnell um."

13:03: BVB-Trainer Marco Rose über Marco Reus: "Marco ist unser Kapitän, so spielt und handelt er auch auf dem Platz. Er stellt sich in den Dienst der Mannschaft und ist gerade in richtig guter Form. Er ist seit Jahren der Leim im Team, der die Jungs zusammenhält."

12:59 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen aus Dortmund. Gleich geht die BVB-PK vor dem Ajax-Spiel los. Wir sind live dabei.

