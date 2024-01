Dortmund. Borussia Dortmund steht in der Bundesliga vor der nächsten Pflichtaufgabe. Am Samstag geht es für den BVB zum 1. FC Köln. Die PK heute im Ticker.

Der erste Schritt in Richtung Minimalziel ist gemacht. Am vergangenen Sonntag gewann Borussia Dortmund sein erstes Spiel nach der Winterpause und rückte durch das 3:0 in Darmstadt und die Ausrutscher der Konkurrenten VfB Stuttgart und RB Leipzig wieder näher an die Champions-League-Plätze heran. Die nächste Pflichtaufgabe auf dem Weg in die Königsklasse wartet am Samstag (15:30 Uhr, Sky) auf den BVB: Es geht zum Tabellenvorletzten 1. FC Köln.

+++ BVB: So hat Niklas Süle auf die Kritik von Kehl reagiert +++

Die Domstädter sind unter dem neuen Trainer Timo Schultz mäßig in das neue Jahr gestartet. Im Kellerduell gegen Heidenheim reichte es nur zu einem 1:1. Von Vereinslegende Lukas Podolski gab es dafür deftige Kritik. „Das war mir einfach zu wenig. Mir fehlte so ein bisschen das Aufbäumen, diese Euphorie, dieser Hunger, dieser unbedingte Wille, dieses Ding drehen zu wollen“, erklärte der Weltmeister von 2014.

BVB: Ist Jadon Sancho bereit für die Startelf?

Der BVB muss in Köln den nächsten Dreier folgen lassen, um für Ruhe zu sorgen. BVB-Trainer Edin Terzic wird heute bei der Pressekonferenz zum Spiel am Samstag über die wichtigsten Personalfragen sprechen. Wie weit ist Mats Hummels und ist Star-Rückkehrer Jadon Sancho schon bereit für die Startelf? Ab 12:30 Uhr erfahren Sie in diesem Live-Ticker, was Terzic dazu zu sagen hat.

Die BVB-PK mit Edin Terzic heute im Live-Ticker

Drei Punkte trennen den BVB vor dem Start der Rückrunde in der Fußball-Bundesliga vom vierten Platz, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt. Nach ganz oben dürfte für die Dortmunder nichts mehr gehen. Der Rückstand zu Spitzenreiter Bayer Leverkusen und Titelverteidiger FC Bayern München beträgt für das Team von Trainer Edin Terzic weiter 15 beziehungsweise 11 Punkte. Für Hoffnung sorgt das gelungene Debüt von Sancho, der nach seiner Einwechslung in Darmstadt gleich eine Torvorlage zum Auswärtssieg beisteuerte. „Seit ich zurück bin, fühle ich mich zuhause“, sagte der Engländer nach der Partie.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB