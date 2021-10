Live! BVB drückt gegen Ingolstadt - Bellingham trifft Latte

Dortmund. Der BVB wechselt im Pokalspiel gegen den FC Ingolstadt kräftig durch. In Teilen freiwillig, auf einigen Positionen aber auch gezwungenermaßen.

Große Rotation bei Borussia Dortmund im DFB-Pokalspiel gegen den Zweitliga-Letzten FC Ingolstadt – oder eher: große Improvisation. BVB-Trainer Marco Rose mischt seine Mannschaft kräftig durch, teils weil er muss, teils um Spielern ein wenig Schonung zu gewähren. So sitzen der zuletzt stark beanspruchte Kapitän Marco Reus und der bislang unverzichtbare Manuel Akanji erst einmal auf der Bank. Zudem sind die Dortmunder seit Wochen personell stark gebeutelt, als letzter meldete sich am Dienstag Donyell Malen wegen eines Magen-Darm Infekts ab. Gerade jetzt, da er dringend gebraucht würde, weil Mittelstürmer Erling Haaland wegen einer Verletzung im Hüftbeuger wochenlang ausfällt. Doch auch der Stellvertreter fehlt gegen Ingolstadt. Und so stehen U23-Angreifer Steffen Tigges und die bislang kaum berücksichtigte Real-Madrid-Leihgabe Reinier in der Startelf.

Nicht nur vorne muss Trainer Rose kreativ werden, auch in Mittelfeld und Abwehr klaffen große Lücken: Torhüter Gregor Kobel fehlt, was in dieser Partie allerdings nicht allzu sehr ins Gewicht fällt: Rose hatte ohnehin geplant, dem loyalen Ersatzmann Marwin Hitz diesen Einsatz zu gönnen – der schon beim 3:1-Sieg bei Arminia Bielefeld in der zweiten Halbzeit zwischen die Pfosten gerückt war. „Er hat es in Bielefeld hervorragend gemacht, einmal großartig gehalten, war mit Ball sehr ruhig und hatte eine gute Ausstrahlung“, lobte Rose. „Wir haben volles Vertrauen in Marwin und müssen nichts riskieren bei Gregor.“

Neben Kobel fehlen auch Mahmoud Dahoud, Raphael Guerreiro, Mateu Morey, Giovanni Reyna, Nico Schulz und Youssoufa Moukoko wegen kleinerer und größerer Wehwehchen. Und so stellt sich die Mannschaft in weiten Teilen von selbst auf, wobei die Startelf einige Varianten in Sachen Formation zulässt. Sicher ist: Neben Hitz kümmern sich Mats Hummels, Marin Pongracic, Emre Can und zu weiten Teilen auch Axel Witsel eher um die defensive Absicherung. Der wiedergenesene Thomas Meunier und Marius Wolf beackern die Außenbahnen, Tigges, Reinier und Julian Brandt sind für die offensiven Impulse zuständig – und Jude Bellingham wird wie gewohnt den gesamten Platz beackern.

BVB-Trainer Marco Rose steht mit seiner Mannschaft vor einer Pflichtaufgabe im DFB-Pokal gegen Ingolstadt. Foto: firo

Auf der Ersatzbank finden sich einige Leihgaben aus der U23: Luca Unbehaun ist Ersatztorhüter, Roman Bürki bleibt auch in dieser Partie außen vor. Hinzu kommen Thorgan Hazard, Reus, Akanji, Felix Passlack, Ansgar Knauff, Immanuel Pherai, Lennard Maloney und Antonios Papadopoulos.

