Live! BVB muss gegen Arminia Bielefeld eine Reaktion zeigen

Bielefeld. Der BVB spielt ohne Erling Haaland in Bielefeld. Auch ohne den Ausnahmestürmer ist Dortmund zum Siegen verpflichtet. Das Spiel im Live-Ticker.

Torjäger Erling Haaland wird Borussia Dortmund erneut „mehrere Wochen“ fehlen. „Er hat eine Hüftbeugerverletzung, die es nicht möglich macht, dass er spielt“, sagte BVB-Trainer Marco Rose vor dem Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Bis zur Rückkehr des norwegischen Ausnahmestürmers werde „ein bisschen Zeit ins Land“ gehen.

Beim 0:4 gegen Ajax Amsterdam am Mittwoch in der Champions League hatte Haaland noch über 90 Minuten gespielt. Eine Reaktion nach der peinlichen Pleite in der Königsklasse muss der BVB heute ohne den Angreifer zeigen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB