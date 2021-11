Live! BVB mit Wolf in der Offensive - Haaland auf der Bank

Wolfsburg. Im Spitzenspiel muss Borussia Dortmund in Wolfsburg ran. Erling Haaland ist wieder mit dabei, sitzt zunächst aber auf der Bank. Der Live-Ticker.

Der BVB setzt in Wolfsburg auf eine Viererkette aus Thomas Meunier, Manuel Akanji, Mats Hummels und Nico Schulz. Das Mittelfeld bilden Emre Can, Mahmoud Dahoud und Julian Brandt. In der Offensive beginnt überraschend Marius Wolf, er soll gemeinsam mit Kapitän Marco Reus und Donyell Malen Torgefahr erzeugen.

Erling Haaland, der nach seiner Hüftbeuger-Verletzung unerwartet in den Kader zurückkehrt ist, sitzt zunächst auf der Bank. Der Stürmer sei zunächst nur bereit für einen Kurzeinsatz, hatte Trainer Marco Rose vor der Partie gesagt.

Die Dortmunder stehen auf Rang zwei in der Bundesliga, einen Punkt hinter dem FC Bayern. In der kommenden Woche reisen die Münchener ins Ruhrgebiet, gewinnt der BVB in Wolfsburg, würde es dann besonders knistern. Doch nach dem bitteren Champions-League-Aus unter der Woche in Lissabon wäre ein Erfolg gegen den Tabellensechsten auch wichtig für das Seelenheil der Borussia.

So spielt der BVB: Kobel – Meunier, Akanji, Hummels, Schulz – Can, Dahoud, Brandt – Reus, Malen, Wolf. Die BVB-Bank: Hitz – Zagadou, Haaland, Reinier, Tigges, Witsel, Passlack, Pongracic, Knauff.

