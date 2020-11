Live! BVB mit Sancho gegen Brügge – Moukoko auf der Bank

Dortmund Beim BVB wird gegen Brügge wieder großflächig rotiert. Jadon Sancho kehrt in die Startelf zurück – ein Star sitzt überraschend nur auf der Bank.

Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre setzt weiter auf Rotation: Im Champions-League-Spiel gegen den FC Brügge am Dienstagabend nimmt er gegenüber dem 5:2-Sieg bei Hertha BSC am Samstag fünf Änderungen vor: Jadon Sancho, Thorgan Hazard, Thomas Delaney, Jude Bellingham und Giovanni Reyna rücken in die Startelf und verdrängen Marco Reus, Julian Brandt, Axel Witsel, Mahmoud Dahoud und Emre Can auf die Bank.

Vieles davon war erwartet worden, der Verzicht auf den ballsicheren Mittefeldanker Witsel allerdings überrascht – doch auch der Belgier braucht im dichtgedrängten Terminkalender dieser Tage mal eine Pause. Neben dem Personal ändert Favre auch die Formation, wieder zurück zur Viererkette in der Defensive. Die bilden Thomas Meunier und Raphael Guerreiro auf den Außenpositionen sowie Manuel Akanji und Mats Hummels im Zentrum. Das Tor hütet wie gehabt Roman Bürki.

Das Mittelfeldzentrum besetzen Delaney und Bellingham, für die offensiven Impulse sind Reyna als Spielmacher und Hazard sowie Sancho auf den Flügeln zuständig – und das Toreschießen ist natürlich in erster Linie Aufgabe des Mittelstürmers Erling Haaland.

Auf der Ersatzbank sitzen neben Reus, Brandt, Witsel, Dahoud und Can die Ersatztorhüter Marwin Hitz und Stefan Drljaca sowie Mateu Morey, Nico Schulz, Lukasz Piszczek, Felix Passlack und Youssoufa Moukoko.

Der 18-jährige Angreifer Moukoko hatte am vergangenen Samstag beim 5:2-Sieg gegen Hertha BSC sein Bundesliga-Debüt gefeiert. Mit 16 Jahren und einem Tag ist er nun jüngster Spieler der Bundesliga-Geschichte. Sollte er gegen Brügge eingewechselt werden, hätte er diesen Rekord auch in der Champions League sicher. Bislang hat der Nigerianer Celestine Babayaro die Bestmarke inne, mit 16 Jahre, 2 Monaten und 25 Tagen. Moukoko hätte also noch etwas Zeit, auch in den kommenden Spielen gegen Lazio Rom (2. Dezember) und Zenit St. Petersburg (8. Dezember) könnte er die Marke noch knacken.

So spielt der BVB gegen Brügge:

Bürki - Meunier, Akanj, Hummels, Guerreiro - Delaney, Bellingham - Sancho, Reyna, Hazard - Haaland

Hier geht es zum Live-Ticker: