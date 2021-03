Live! BVB kassiert das 2:2 - Haaland muss verletzt raus

München. Was für eine erste Halbzeit in München! Der BVB geht durch einen Haaland-Doppelpack 2:0 in Führung, aber Bayern schlägt zurück. Der Live-Ticker.

Thomas Müller steht beim FC Bayern München im Klassiker gegen Borussia Dortmund erstmals nach seiner Coronavirus-Infektion wieder in der Startelf. Nachdem Müller vor einer Woche beim 5:1 gegen den 1. FC Köln eingewechselt worden war, darf der 31-Jährige am Samstag vor den Augen von Bundestrainer Joachim Löw in der Fußball-Bundesliga wieder von Beginn an ran.

BVB-Star Erling Haaland (l.) bejubelt sein zweites Tor in München. Foto: firo

Der vor einer Woche mit Müller zusammen eingewechselte Doppeltorschütze Serge Gnabry bleibt erstmal auf der Bank, Leroy Sané in der Startelf. Kingsley Coman kehrt nach seiner Pause gegen Köln in die Anfangsformation zurück.

Der BVB wechselt im Vergleich zum 1:0 im Pokal-Viertelfinale bei Borussia Mönchengladbach viermal. Thorgan Hazard und Nico Schulz beginnen wie erwartet für die angeschlagenen Jadon Sancho und Raphael Guerreiro. Zudem rücken Thomas Meunier und Dan-Axel Zagadou für Mateu Morey und Jude Bellingham ins Team.

