Live! BVB beim FC Augsburg mit vier Startelf-Änderungen

Augsburg Kann der BVB an die gute Leistung aus der Champions League anschließen? Gelingt ein Sieg beim FC Augsburg? Der Live-Ticker.

Noch zwei Spiele stehen für Borussia Dortmund in diesem Kalender an - und Trainer Edin Terzic hat einen klaren Plan ausgegeben. „Jeder weiß, worum es geht. Wir wissen, dass es nicht leicht wird, aber das klare Ziel sind drei Punkte“, sagte Terzic am Freitag und bezog diese Devise auch auf das Heimspiel gegen Mainz 05 am kommenden Dienstag (20.30 Uhr/Sky).

Nach dem 1:1 gegen Paris Saint-Germain, das den Gruppensieg in der Champions League sicherte, reist der BVB mit neuem Selbstvertrauen nach Bayern. Im Vergleich zum Europapokalspiel nimmt Trainer Terzic vier Veränderungen vor. Innenverteidiger Mats Hummels fehlt nach seiner Roten Karte gegen Leipzig gesperrt, Karim Adeyemi (Schlag aufs Sprunggelenk) wurde wegen seiner Blessur nicht in den Spieltagskader berufen. Bei Salih Özcan, der ebenfalls angeschlagen ist, hat es immerhin für einen Platz auf der Bank gereicht.

BVB: Meunier erhält Chance für Wolf

Für Hummels, Flügelstürmer Adeyemi und Sechser Özcan rücken Niklas Süle, Kapitän Emre Can und Donyell Malen in die Startelf. Die vierte Änderung: Thomas Meunier erhält eine neue Chance auf der rechten Seite, für den Belgier, der lange verletzt fehlte, muss Marius Wolf weichen. Erstmals im Kader der Profis: Angreifer Samuel Bamba, 19, der sonst für die U19 aufläuft, aber schon mit im Sommertrainingslager der ersten Mannschaft in den USA weilte.

Machte gegen RB Leipzig ein ordentliches Spiel: BVB-Profi Thomas Meunier. Foto: Ina Fassbender / AFP

Der BVB muss beim FC Augsburg antreten und braucht einen Sieg, wenn der ohnehin schon üppige Elf-Punkte-Rückstand des Tabellenfünften auf Spitzenreiter Bayer 04 Leverkusen nicht noch weiter wachsen soll. Zunächst geht es darum, die Teilnahme an der Champions League in der kommenden Saison sicherzustellen. „Wir wollen die Leistungen, die wir in den letzten beiden Spielen gezeigt haben, nochmal toppen“, sagte Terzic am Freitag. „Und wenn uns das gelingt, sind wir sehr zuversichtlich, dass wir in den nächsten Spielen auch in der Bundesliga punkten werden.“ Augsburg geht als Tabellenneunter in den Spieltag.

