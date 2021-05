Live! BVB geht mit Erling Haaland ins Finale gegen Leipzig

Berlin. Aufatmen beim BVB: Im DFB-Pokalfinale gegen Leipzig steht Erling Haaland in der Startelf. Ansonsten gibt es wenig Änderungen in der Mannschaft.

Die Hoffnungen bei Borussia Dortmund vor dem DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig haben sich erfüllt: BVB-Torjäger Erling Haaland ist rechtzeitig fit geworden, der Mittelstürmer steht im Berliner Olympiastadion in der Startaufstellung. Die Nachwirkungen seines Pferdekusses sind also rechtzeitig überwunden.

Ansonsten setzt BVB-Trainer Edin Terzic weitgehend auf jene Mannschaft, die vor fünf Tagen die Leipziger in der Bundesliga 3:2 besiegte. Anstelle des verletzten Marwin Hitz steht Roman Bürki im Tor. Das Abwehrzentrum bilden Mats Hummels und Manuel Akanji. Rechts verteidigt Routinier Lukasz Piszczek, links Raphael Guerreiro.

BVB-Trainer Edin Terzic setzt auf geballte Power im Zentrum

Weiter vorne setzt Terzic auf geballte Zentrumskraft mit Emre Can, Mahmoud Dahoud und Jude Bellingham. Und für die offensive Flankierung Haalands sind Marco Reus und Jadon Sancho zuständig.

Den Platz des Ersatztorhüters übernimmt Stefan Drljaca, neben ihm auf der Bank sitzen Thomas Delaney, Thorgan Hazard, Nico Schulz, Julian Brandt, Reinier, Thomas Meunier, Giovanni Reyna und Ansgar Knauff.

Erling Haaland fehlte dem BVB zwei Wochen

Aber natürlich richten sich die meisten Blicke auf Haaland: Er hatte zwei Wochen gefehlt, weil er sich im Bundesligaspiel beim VfL Wolfsburg (2:0) einen schmerzhaften Pferdekuss eingehandelt hatte. Weil sich dadurch Flüssigkeit in der Oberschenkelmuskulatur sammelte, war keine volle Belastung möglich. Rechtzeitig zum ersten Mannschaftstraining in dieser Woche am Dienstag aber kehrte der Norweger ins Mannschaftstraining zurück, auch im Abschlusstraining am Mittwoch im Olympiastadion stand er auf dem Rasen.

Seine Mitwirkung wird der BVB gut gebrauchen können. In 38 Pflichtspielen der laufenden Saison hat er 37 Treffer erzielt, in seinen bisherigen zwei Partien gegen Leipzig erzielte er vier Treffer. Trainer Terzic allerdings betonte zuletzt immer wieder, dass seine Mannschaft in den vergangenen beiden Spielen ohne Haaland immerhin acht Tore erzielt hatte: fünf im DFB-Pokal-Halbfinale gegen den Zweitligisten Holstein Kiel – und drei im Ligaspiel gegen Leipzig vor gerade einmal fünf Tagen.

