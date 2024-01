Dortmund. Steilvorlage für den BVB: Nach der Niederlage von Leipzig kann Dortmund mit einem Sieg gegen den VfL Bochum Platz vier erobern. Der Live-Ticker.

Borussia Dortmund kann in der Fußball-Bundesliga erstmals seit Ende November wieder auf einen Champions-League-Platz springen. Das Team von Trainer Edin Terzic zieht am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) mit einem Remis oder einem Sieg im Revierderby gegen den VfL Bochum an RB Leipzig vorbei. Die Sachsen unterlagen am Samstag mit 2:5 beim direkten Rivalen VfB Stuttgart. Dem BVB droht gegen den Tabellen-14. jedoch ein Ausfall der erkrankten Stammspieler Gregor Kobel und Julian Brandt.

Der VfL Bochum ist zwar am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Borussia Dortmund im Westfalen-Derby klarer Außenseiter, will den BVB aber ärgern. „Wir wollen uns mit den besten Mannschaften messen. Das macht den Reiz aus. Das Team brennt. Wir müssen ans Limit gehen, nur dann haben wir eine Chance“, sagte VfL-Coach Thomas Letsch am Freitag.

BVB gegen VfL Bochum: Das Revierderby heute im Live-Ticker

Eine Komponente im Bochumer Spiel sei „immer die Emotionalität. Vor allem jetzt in Dortmund“, meinte der Fußballlehrer. Die Rollen seien klar verteilt, „das ist keine Frage. Aber wir konnten sie schon ein paar Mal ärgern. Wir freuen uns auf dieses Spiel“, betonte Letsch.

VfL Bochum will den BVB ärgern

Die Schwarz-Gelben „kämpfen jedes Jahr um Titel, wir darum, in der Liga zu bleiben. In jedem Spiel gibt es aber eine Chance“, so der Bochumer Trainer. Auftrieb gebe der jüngste 1:0-Erfolg gegen den VfB Stuttgart: „Wir haben gegen Stuttgart, also eine Top-Mannschaft, drei Punkte geholt. Wir brauchen Zähler, und die wollen wir auch dort holen.“

