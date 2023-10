Borussia Dortmund Live! BVB gegen Union: Dortmund will die Tabellenführung

Dortmund. Borussia Dortmund kann mit einem Sieg über Union Berlin zumindest für eine Nacht an die Spitze springen. Hier gibt es das Spiel im Live-Ticker.

Borussia Dortmund kann zumindest für eine Nacht könnte Bayer Leverkusen an diesem Samstag von der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga verdrängen. Mit einem Sieg über Union Berlin (15.30 Uhr/Sky) würde die Mannschaft von Trainer Edin Terzic immerhin für eine Nacht Bayer Leverkusen überholen. Die vor dem Spieltag um zwei Punkte in der Tabelle bessere Werkself (16 Zähler) empfängt erst am Sonntag zum Rhein-Derby den 1. FC Köln (15.30 Uhr), um 17.30 Uhr bekommt es der mit dem BVB punktgleiche FC Bayern (je 14) mit dem SC Freiburg zu tun.

Das Heimspiel steht für den BVB unter einem guten Stern: Noch nie musste sich Borussia Dortmund gegen Union Berlin im Signal-Iduna-Park geschlagen geben. Zum einen gingen seit 2019 alle vier Bundesliga-Duelle (0:5, 0:2, 2:4, 1:2) verloren. Zum anderen schieden die Eisernen zweimal beim BVB in der zweiten Runde des DFB-Pokals aus: 2016/17 mit dem 1:4 nach Elfmeterschießen und 2018/19 mit dem 2:3 n nach Verlängerung.

