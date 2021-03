Live! Sevilla macht mächtig Druck - Dortmund wackelt

Dortmund. Der BVB muss im Champions-League-Spiel gegen Sevilla auf zahlreiche Leistungsträger verzichten – und setzt wieder auf seine bewährte Formation.

Die Hoffnungen haben sich nicht erfüllt: Borussia Dortmund muss im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen den FC Sevilla am Dienstagabend (21 Uhr/Sky) auf Raphael Guerreiro und Giovanni Reyna verzichten, die sich mit Muskelproblemen plagen. Zudem fehlt Jadon Sancho wegen einer Muskelverletzung, was allerdings schon zuvor feststand.

BVB-Trainer Edin Terzic setzt auf der linken Seite wieder auf Nationalspieler Nico Schulz als Guerreiro-Ersatz. Offensiv läuft Thorgan Hazard anstelle von Reyna und Sancho auf – der Angreifer hatte erst am Samstag beim FC Bayern München (2:4) sein Startelfdebüt nach längerer Verletzungspause gefeiert.

Anders als in München lässt Terzic seine Mannschaft wieder mit einer Viererkette in der Abwehr auflaufen und stärkt dafür das zentrale Mittelfeld. Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou muss also wieder auf die Bank, dafür läuft Jude Bellingham auf.

Im Tor baut Terzic weiterhin auf Marwin Hitz, Roman Bürki bleibt nur der Platz auf der Bank. Die Viererkette bilden Mats Hummels und Emre Can innen. Rechts verteidigt Mateu Morey anstelle des in München abermals enttäuschenden Thomas Meunier, links Schulz. Im Mittelfeld spielen Mahmoud Dahoud und Thomas Delaney neben Bellingham, vorne soll Erling Haaland für die Tore sorgen – unterstützt von Hazard und Kapitän Marco Reus.

Auf der Bank sitzen neben Bürki, Zagadou und Meunier der zweite Ersatztorhüter Stefan Drljaca sowie Youssoufa Moukoko, Julian Brandt, Reinier, Lukasz Piszczek, Steffen Tigges, Felix Passlack, Ansgar Knauff und Tobias Raschl.

Für den BVB geht es gegen Sevilla darum, den 3:2-Hinspielsieg zu verteidigen. Ein 0:1 würde dazu reichen, ein 1:2 ebenso – jede Niederlage mit mindestens drei Gegentoren oder zwei Toren Differenz aber wäre zu viel. Es geht dabei um eine Menge: Für den Einzug ins Viertelfinale winken konservativ geschätzt 15 Millionen Euro an Prämien.

