Live! BVB mit Reus, Hummels und Malen – Pause für Bellingham

Die BVB-Stars Marco Reus (l.) und Mats Hummels stehen gegen Hertha BSC wieder in der Startelf.

Dortmund Gegen Hertha BSC rotiert der BVB wieder durch. Der Kapitän darf spielen – und auch einer, der zuletzt komplett außen vor war. Der Live-Ticker.

Für Borussia Dortmund ist es das fünfte Spiel in 16 Tagen, wenn es am späten Sonntagnachmittag gegen Hertha BSC geht. Und deswegen gönnt Trainer Edin Terzic einigen zuletzt stark beanspruchten Akteuren eine Pause: Jude Bellingham, Sebastien Haller und Niklas Süle sitzen auf der Bank – dafür dürfen Marco Reus, Mats Hummels und Donyell Malen mal wieder in der BVB-Startelf ran.

Borussia Dortmund gegen Hertha BSC - Hier geht es zum Live-Ticker:

Insgesamt sind es vier Neue, die Terzic bringt, auch Julian Ryerson rückt für Raphael Guerreiro in die Startelf. And er bewährten 4-1-4-1-Formation hält der BVB-Trainer allerdings fest. Das bedeutet im Detail: Gregor Kobel hütet wie immer das Tor, neben Hummels verteidigt Nico Schlotterbeck zentral, Ryerson links und Marius Wolf rechts. Emre Can gibt wieder einmal den alleinigen Zehner, dafür agieren Kapitän Reus und Salih Özcan. Über die Außen sollen wie gehabt Julian Brandt und Karim Adeyemi anschieben und das Sturmzentrum besetzt Malen – statt körperlicher Wucht und Kopfballstärke setzt Terzic also auf Tempo und Tiefe gegen die Berliner Dreierkette.

Auf der Bank sitzen neben Süle, Haller, Guerreiro und Bellingham Ersatztorhüter Alexander Meyer sowie Giovanni Reyna, Mahmoud Dahoud, Thomas Meunier und Jamie Bynoe-Gittens. Anthony Modeste hat es nach mehreren enttäuschenden Einsätzen nicht einmal in den Kader geschafft.

Nach sieben Siegen in den bisherigen sieben Pflichtspielen des Jahres geht der BVB als klarer Favorit in die Ligapartie am Sonntag gegen Hertha BSC (17.30 Uhr/DAZN). "Wir haben zuletzt sehr viel Selbstvertrauen gewonnen. Trotzdem wissen wir, dass wir wieder liefern müssen", sagte Terzic mit Blick auf das Duell des Tabellendritten mit dem Drittletzten: "Wir können uns nicht erlauben, einen Schritt weniger zu machen."

BVB gegen Hertha BSC mit Sondertrikot

Die Dortmunder, die weiterhin auf Nationalspieler Youssoufa Moukoko (Syndesmoseanriss) verzichten müssen, werden gegen die Hertha in einem Sondertrikot auflaufen. Das Design mit Kohlemuster und Stahloptik soll an die Geschichte der Bergbaustadt Dortmund erinnern. Die getragenen Trikots werden nach der Partie versteigert. Die Einnahmen kommen den Erdbeben-Opfern in der Türkei und Syrien zugute.

BVB-Trainer Edin Terzic feuert seine Mannschaft an. Foto: firo

