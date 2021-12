Live! BVB gegen Fürth – Haalands Elfmeter bringt die Führung

Dortmund. Drei Änderungen gibt es in der BVB-Startelf gegen Fürth. Während Brandt und Hazard zurückkehren, fällt der nächste Profi verletzt aus.

Borussia Dortmund muss auch im letzten Heimspiel der Hinrunde (ab 20.30 Uhr) gegen die SpVgg Greuther Fürth erneut auf Raphael Guerreiro verzichten. Den Linksverteidiger plagen Muskelprobleme – wie auch Marius Wolf, der kurzfristig ausfällt. Trotz der angespannten Personalsituation kann BVB-Trainer Marco Rose dennoch immerhin drei Änderungen an der Startaufstellung gegenüber dem 1:1 beim VfL Bochum vornehmen: Axel Witsel, Thorgan Hazard und Julian Brandt rotieren in die Startelf, Mahmoud Dahoud und Emre Can müssen auf der Bank Platz nehmen – und Wolf bleibt natürlich ganz draußen.

In der Hintermannschaft bleibt alles wie gehabt: Im Tor steht Gregor Kobel, in der Innenverteidigung wieder Mats Hummels und Dan-Axel Zagadou, links läuft Nico Schulz auf, rechts Thomas Meunier. Das defensive Mittelfeld besetzen Witsel und Dauerbrenner Jude Bellingham, die offensive Dreierreihe davor bilden Brandt, Marco Reus und Hazard – und im Sturmzentrum läuft natürlich Erling Haaland auf.

Malen sitzt immerhin auf der BVB-Bank

Donyell Malen, den zuletzt ein Infekt ausbremste, sitzt immerhin wieder auf der Bank – genau wie Can und Dahoud. Hinzu kommen Ersatztorhüter Marwin Hitz, Reinier, Steffen Tigges, Felix Passlack, Marin Pongracic und Ansgar Knauff.

