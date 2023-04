Live! BVB gegen Eintracht Frankfurt heute im Live-Ticker

Dortmund. Nach dem Debakel beim VfB Stuttgart muss der BVB Wiedergutmachung betreiben. Heute geht es gegen Eintracht Frankfurt. Das Spiel im Live-Ticker.

BVB-Coach Edin Terzic geht nach dem peinlichen Rückschlag vor einer Woche in Stuttgart mit Kampfansagen in den Titel-Endspurt. „Viele Spieler von uns sind so nah dran wie nie an der Meisterschale. Und diese Chance wollen wir uns nicht nehmen lassen. Es sind nur noch sechs Spiele. Das heiß, wir sollten schleunigst damit anfangen, diese Chance mit allem was wir haben zu packen“, sagte Fußball-Lehrer Edin Terzic vor dem Spiel des Bundesliga-Zweiten Borussia Dortmund am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr/Sky).

BVB gegen Eintracht Frankfurt: Das Spiel heute im Live-Ticker

Im Duell mit den seit sieben Partien sieglosen Hessen wollen die Dortmunder Wiedergutmachung für das viel diskutierte 3:3 vor einer Woche in Stuttgart betreiben, wo sie trotz eines frühen Platzverweises für den VfB-Profi Konstantinos Mavropanos (39. Minute) eine 2:0-Führung verspielt hatten. „Mit ein bisschen weniger Aufwand werden wir nichts erreichen. Das hat die Vergangenheit gezeigt“, kommentierte Terzic mit Bezug auf den schwachen Auftritt der Borussia am vergangenen Spieltag.

