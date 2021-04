Live! BVB startet druckvoll - aber Werder geht in Führung

Dortmund. Mit einem Sieg gegen Bremen könnte der BVB den Abstand auf die Champions-League-Ränge verringern. Eine wichtige Säule fehlt. Der Live-Ticker.

Borussia Dortmund muss im Spiel am heutigen Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen Werder Bremen erneut auf Thomas Delaney verzichten. Wie schon beim Viertelfinal-Aus in der Champions League am Mittwoch gegen Manchester City steht der dänische Mittelfeldspieler aufgrund anhaltender Achillessehnen-Problemen nicht im Aufgebot des Fußball-Bundesligisten. Im Vergleich zur Partie gegen die Engländer nahm BVB-Trainer Edin Terzic zwei Änderungen vor. Für Ansgar Knauff und Emre Can beginnen Julian Brandt und Giovanni Reyna.

Den Bremern fehlt weiterhin Niclas Füllkrug. Dafür steht Ludwig Augustinsson wieder zur Verfügung, sitzt aber zunächst auf der Bank. (sid)

