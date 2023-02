Live-Ticker Live! 1:1 zur Pause zwischen BVB und Paris Saint-Germain in der Youth League

Dortmund. Im Achtelfinale der Uefa Youth League trifft die U19 von Borussia Dortmund auf die Gäste aus Paris. Das Spiel in unserem Live-Ticker!

In der Youth League, quasi der Champions League der Junioren, steht heute ein echter Leckerbissen auf die Fans. Im Duell Borussia Dortmund gegen Paris St. Germain könnten die Zuschauer mit Sicherheit einige Nachwuchstalente bestaunen, die demnächst im Profifußball eine große Rolle spielen werden. Da wäre zum Beispiel der erst 16-jährige Warren Zaire-Emery.

Die Partie BVB U19 gegen PSG U19 im Live-Ticker:

Vor wenigen Tagen stand er noch in der Pariser Startaufstellung mit Weltmeister Messi und Co. in der Champions League gegen den FC Bayern München. Bei 0:1-Niederlage des Pariser Star-Ensembles wurde Juwel Zaire-Emery nach 56 Minuten ausgewechselt.

Nach dem Kracher gegen die Bayern soll der defensive Mittelfeldspieler gemeinsam mit Ethan Mbappe (16), Bruder von Kylian Mbappe, nun PSG im Youth-League-Achtelfinalspiel in Dortmund ins Viertelfinale führen.

