Live! Brandt macht alles klar: BVB sichert Königsklasse

Mainz. Mit einem Sieg gegen Mainz 05 kann der BVB die Champions-League-Qualifikation sichern. Die Dortmunder führen mit 3:0. Der Live-Ticker.

Die Abschiedstournee muss vorerst pausieren: Lukasz Piszczek, der zum Saisonende die Karriere beendet, fehlt Borussia Dortmund im Bundesligaspiel bei Mainz 05. An seiner Stelle läuft der Belgier Thomas Meunier auf. Piszczek leidet an einer Muskelverhärtung – wie lange er ausfällt, blieb zunächst offen.

Ansonsten setzt BVB-Trainer Edin Terzic weitgehend auf jene Startelf, die auch am Donnerstagabend beim DFB-Pokalsieg gegen RB Leipzig gewann. Nur eine weitere Änderung gibt es: Giovanni Reyna ersetzt Emre Can.

Im Tor steht also erneut Roman Bürki, davor verteidigen neben Meunier die Innenverteidiger Manuel Akanji und Mats Hummels und auf der linken Seite Raphael Guerreiro. Das zentrale Mittelfeld bilden Jude Bellingham und Mahmoud Dahoud, davor sollen zusätzlich zu Reyna Jadon Sancho und Marco Reus wirbeln – und Erling Haaland ganz vorne die Tore schießen. Auf der Bank sitzen Ersatztorhüter Stefan Drljaca, Thomas Delaney, Thorgan Hazard, Nico Schulz, Julian Brandt, Reinier, Can, Felix Passlack und Ansgar Knauff.

Schützenhilfe vom Erzrivalen Schalke

In Mainz kann der BVB den zweiten großen Erfolg in dieser Woche einfahren: Mit einem Sieg wäre die Qualifikation für die Königsklasse geschafft – weil ausgerechnet Revierrivale Schalke 04 am Samstag 4:3 gegen Verfolger Eintracht Frankfurt gewonnen hatte.

Mainz 05 hat sein Saisonziel bereits erreicht: Durch die Ergebnisse vom Vortag ist der Klassenerhalt schon vor der Partie gesichert. Entsprechend ausgelassen war die Stimmung schon vor dem Anpfiff: Eine dreistellige Zahl Mainzer Fans empfing den Mannschaftsbus und die Verantwortlichen, feierten sie mit Gesängen und Sprechchören. Die Polizei mahnte zwar immer wieder, den Mindestabstand einzuhalten, drückte aber letztlich ein Auge zu – wohl auch, weil die Menge überaus friedlich war und sich bald nach Ankunft des Mainzer Mannschaftsbusses auflöste.

