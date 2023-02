Live! 1:1! BVB kassiert gegen Freiburg Ausgleich in Überzahl

Der SC Freiburg spielt beim BVB seit der 17. Minute in Unterzahl.

Dortmund. Der BVB kann gegen Freiburg wieder auf Kapitän Marco Reus bauen. Dafür fehlt ein Neuzugang in der Startformation. Das Spiel im Live-Ticker.

Am 17. September stand Marco Reus zuletzt in der Startelf von Borussia Dortmund, viereinhalb lange Monate hat es gedauert – doch im Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg ist der BVB-Kapitän zurück in der Anfangsformation. Wie erwartet ersetzt er den gelbgesperrten Salih Özcan.

Die Partie BVB gegen Freiburg in unserem Live-Ticker:

Die Frage „Marco Reus oder Julian Brandt“ hat Edin Terzic also wie erwartet beantwortet: beide. Denn auch Brandt spielt, allerdings muss er wohl wieder verstärkt auf die rechte Seite ausweichen. Denn neben Reus im Zentrum dürfte Jude Bellingham agieren, dahinter Emre Can.

In der Abwehr läuft der BVB erneut ohne Mats Hummels auf, der nur auf der Bank sitzt. Dafür verteidigen Niklas Süle und Nico Schlotterbeck innen vor Torhüter Gregor Kobel, Marius Wolf spielt auf der rechten Seite und Raphael Guerreiro auf der linken. Neuzugang Julian Ryerson fehlt erkrankt. Über die linke Seite greift Karim Adeyemi an, dem beim 2:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Wochenende endlich sein erstes Bundesligator gelungen war. Und im Sturmzentrum läuft erneut Sebastien Haller auf, der auch gerne möglichst bald seinen ersten Treffer für den BVB feiern würde.

Anthony Modeste und Youssoufa Moukoko sitzen also wie Hummels auf der Bank – und außerdem Torhüter Alexander Meyer, Giovanni Reyna, Mahmoud Dahoud, Donyell Malen, Felix Passlack und Jamie Bynoe Gittens.

BVB-Trainer Edin Terzic erwartet intensives Spiel

Von der 0:6-Pleite der Freiburger im letzten Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg lässt sich beim BVB niemand blenden. „Wichtig ist, wie sie damit umgehen. Sie haben die richtige Reaktion gezeigt und haben das abgeschüttelt“, sagte Terzic. Er erwartet ein sehr intensives Spiel. (dpa)

BVB-Kapitän Marco Reus kommt im Heimspiel gegen den SC Freiburg zum Kopfball. Foto: firo

