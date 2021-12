Europa League: BVB trifft auf die Glasgow Rangers

Alfredo Morelos freut sich über ein Tor für seine Glasgow Rangers. In der Europa League treffen die Schotten auf den BVB.

Nyon. Borussia Dortmund wird international in der Europa League weiterspielen. In der Zwischenrunde warten die Rangers. Die Auslosung im Ticker.

Borussia Dortmund und RB Leipzig spielen nach ihren dritten Plätzen als „Absteiger“ in der unbeliebten Europa League weiter. In der Zwischenrunde der Europa League muss der BVB gegen die Glasgow Rangers antreten, Vizemeister RB Leipzig hat es mit Real Sociedad San Sebastian zu tun.

Beide Mannschaften haben am 17. Februar zunächst Heimrecht, die Rückspiele werden am 24. Februar ausgetragen. Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt steigen als weitere deutsche Vertreter erst eine Runde später im Achtelfinale ein, da sie in der Gruppenphase jeweils den ersten Platz belegt hatten.

Europa League: Die Auslosung in der Übersicht:

K.o.-Runde

Zwischenrunde

Hinspiele

17.02.2022

FC Sevilla - Dinamo Zagreb Atalanta Bergamo - Olympiakos Piräus RB Leipzig - Real S. San Sebastián FC Barcelona - SSC Neapel Zenit St. Petersburg - Betis Sevilla Borussia Dortmund - Glasgow Rangers Sheriff Tiraspol - SC Braga FC Porto - Lazio Rom

Auf die leichte Schulter will der BVB den kleinen Europacup-Wettbewerb aber nicht nehmen. „Wir müssen jetzt daran arbeiten, uns 13 Millionen Euro zurückzuholen durch den Gewinn der Europa League. Das ist der Titel, der Borussia Dortmund noch fehlt“, sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Trainer Marco Rose forderte: „Wir müssen den Wettbewerb annehmen.“

Für den BVB geht es nach dem Aus in der Champions League in der Europa League weiter. Foto: firo

Ohne deutsche Beteiligung wird nur die Premierensaison in der Conference League fortgesetzt. Union Berlin verpasste die K.o.-Runde als Dritter.

Champions League und Europa League: Hier gibt es die Auslosung im Live-Ticker:

13:21 Uhr: Sheriff Tiraspol - Lazio Rom und FC Porto gegen Lazio Rom sind die letzten Paarungen.

13:20 Uhr: Borussia Dortmund - Glasgow Rangers! Ein sehr interessantes Los für den BVB und seine Fans.

13:19 Uhr: Zenit St. Petersburg - Real Betis

13:18 Uhr: FC Barcelona - SSC Neapel - eine sehr attraktive Begegnung in der Europa League!

13:17 Uhr: RB Leipzig gegen Real Sociedad

13:15 Uhr: Atalanta Bergamo - Olympiakos Piräus

13:13 Uhr: Die erste Partie: FC Sevilla gegen Dinamo Zagreb.

13:11 Uhr: Nach einer kurzen Einführung geht es nun endlich an die Lose.

13:06 Uhr: Das Finale der Europa League wird in dieser Saison in Sevilla ausgetragen.

13:00 Uhr: In wenigen Augenblicken geht es weiter. Der BVB und RB Leipzig bekommen ihre Zwischenrunden-Gegner zugelost.

12:28 Uhr: Weiter geht es ab 13 Uhr mit der Auslosung in der Europa League. Dann wird es für den BVB ernst.

12:22 Uhr: PSG gegen Manchester United - Messi gegen Ronaldo: Ein Knaller für United-Trainer Ralf Rangnick.

12:21 Uhr: Chelsea gegen OSC Lille

12:20 Uhr: Sporting Lissabon gegen Juventus Turin

12:19 Uhr: Inter Mailand gegen Ajax Amsterdam

12:18 Uhr: RB Salzburg gegen den FC Liverpool

12:17 Uhr: Die Bayern treffen auf Atletico Madrid! Ein sehr hartes Los.

12:15 Uhr: Die ersten beiden Paarungen: Benfica - Real Madrid, Villarreal - Manchester City

12:12 Uhr: Mögliche Gegner des FC Bayern: Paris St. Germain, Atletico Madrid, Sporting Lissabon, Inter Mailand, FC Chelsea, FC Salzburg, FC Villarreal

12:10 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen. Hier werden gleich die Achtelfinal-Paarungen in der Champions League verkündet.

