Live! 4:0! Hazard legt nach - BVB lässt Kiel keine Chance

Dortmund. Der BVB trifft am Samstagabend im Halbfinale des DFB-Pokals auf Zweitligist Holstein Kiel. Star-Stürmer Erling Haaland fällt überraschend aus.

Borussia Dortmund muss im Halbfinale des DFB-Pokals an diesem Samstag (20.30 Uhr/ARD und Sky) gegen Holstein Kiel auf Erling Haaland verzichten. Wie der Fußball-Bundesligist kurz vor der Partie mitteilte, steht der norwegische Torjäger aufgrund muskulärer Probleme nicht zu Verfügung. Für ihn rückt Thorgan Hazard in die BVB-Startelf. Der gesperrte Mahmoud Dahoud wird im defensiven Mittelfeld durch Emre Can ersetzt.

Fehlt seiner Mannschaft gegen Holstein Kiel: BVB-Stürmer Erling Haaland. Foto: firo

„Er hat beim Spiel in Wolfsburg einen Schlag abbekommen und dann pausiert“, sagte Sportdirektor Michael Zorc in der ARD zur Verletzung von Haaland. „Er ist dann wieder ins Training eingestiegen und konnte die Belastung nicht tolerieren.“ Er hoffe, die Blessur sei „nichts Schlimmes“, sagte Zorc. „Wir gehen davon aus, dass er uns kommende Woche wieder zur Verfügung steht. Für heute reicht es eben nicht.“ Die Verletzung sei „sehr schmerzhaft“, sagte Trainer Edin Terzic. „Wir haben alles versucht, aber das lässt einen Einsatz nicht zu.“ (fs mit dpa)

BVB gegen Holstein Kiel: Die Aufstellungen

Dortmund: 35 Hitz - 26 Piszczek, 16 Akanji, 15 Hummels, 13 Guerreiro - 22 Bellingham, 23 Can - 32 Reyna, 11 Reus, 7 Sancho - 10 Hazard. - Trainer: Terzic

Kiel: 21 Dähne - 20 Dehm, 19 Lorenz, 24 Wahl, 3 Komenda - 26 Meffert - 7 Lee, 36 Hauptmann - 31 Bartels, 11 Reese - 23 Serra. - Trainer: Werner

Schiedsrichter: Christian Dingert (Lebecksmühle)

