Live! 1:2! Bayern-Stürmer Lewandowski schockt den BVB

Dortmund. Der BVB kann im Topspiel gegen Bayern München auf Mats Hummels bauen, auch Marco Reus spielt und erzielt das 1:0. Der Live-Ticker aus Dortmund.

Aufatmen bei Borussia Dortmund vor dem Spitzenspiel gegen den FC Bayern München am Samstagabend: Abwehrchef Mats Hummels ist rechtzeitig fitgeworden und steht gegen den Tabellenführer in der Startelf. Der Innenverteidiger hatte eine Woche zuvor beim 2:0-Sieg bei Arminia Bielefeld – zu dem er beide Tore beitrug – ausgewechselt werden müssen, er hatte Probleme mit dem Oberschenkel. Noch am Freitag war unklar, ob er würde spielen können, doch Hummels meldete sich rechtzeitig fit.

Zurück im Kader ist Emre Can, der vor gut zwei Wochen positiv auf das Coronavirus getestet worden war und danach leichte Symptome gezeigt hatte. Der Defensiv-Allrounder hatte deswegen die Spiele gegen Schalke 04, Zenit St. Petersburg, Bielefeld und den FC Brügge verpasst. Der Nationalspieler sitzt aber zunächst auf der Bank.

Neben Hummels in der Innenverteidigung läuft also Manuel Akanji auf, flankiert werden die beiden von Rechtsverteidiger Thomas Meunier und Linksverteidiger Raphael Guerreiro. Das Tor hütet Roman Bürki.

Im Mittelfeldzentrum setzt BVB-Trainer Lucien Favre auf defensive Stärke, neben Axel Witsel wird Thomas Delaney spielen. Der zuletzt so formstarke Mahmoud Dahoud muss auf der Bank Platz nehmen. Für die offensiven Impulse sind Kapitän Marco Reus als Spielmacher sowie Jadon Sancho und Giovanni Reyna auf den Flügeln zuständig, im Sturmzentrum spielt Erling Haaland.

Bayern beim BVB ohne Pavard, Sané auf der Bank

Auf der Bank sitzen neben Can und Dahoud Ersatztorhüter Marwin Hitz sowie Mateu Morey, Thorgan Hazard, Julian Brandt, Jude Bellingham, Lukasz Piszczek und Felix Passlack.

Bayern-Trainer Hansi Flick nimmt zwei Änderungen an seiner Startelf vor: Für den verletzten Rechtsverteidiger Pavard (Prellung im Oberschenkel) spielt Buona Junior Sarr, der Neuzugang von Olympique Marseille. Außerdem verdrängt Leon Goretzka im Mittelfeld Corentin Tolisso auf die Bank. Das bedeutet, dass sich die Dortmunder der geballten bayerischen Angriffsmacht aus Robert Lewandowski, Thomas Müller, Serge Gnabry und Kingsley Coman erwehren müssen.

